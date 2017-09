Grenzach-Wyhlen Mädchen ist völlig betrunken

Nachrichten-Ticker

10:00 Nahles: Digitalisierung erfordert neue Arbeitsmarktpolitik

Berlin - Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (hat sich für ein politisches Umsteuern in der digitalen Ära ausgesprochen. "Die Digitalisierung erfordert neue Schwerpunktsetzungen in der Arbeitsmarktpolitik", sagte Nahles der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Alle Experten sind sich einig, dass Qualifizierung im Mittelpunkt stehen muss." Nahles verwies auf das SPD-Konzept für ein sogenanntes Arbeitslosengeld Q. Jeder, der seinen Job verliere, solle einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung und dann auch länger Arbeitslosengeld bekommen.

09:56 Polizei: Keine Schäden bei Gletscherabbruch in der Schweiz

Saas-Grund - Am Triftgletscher in der Schweiz ist in der Nacht ein Stück der Gletscherzunge abgebrochen. Die befürchtete Eislawine blieb nach Polizeiangaben aber aus. Es seien weder Menschen zu Schaden gekommen noch Gebäude beschädigt worden, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei. Die Gemeinde Saas-Grund hatte als Vorsichtsmaßnahme mehr als 200 Menschen in Sicherheit gebracht. Geologen hatten an der Zunge des Triftgletschers in den vergangenen Wochen stärkere Bewegungen gemessen, zuletzt bis zu 130 Zentimeter am Tag. Der Abbruch zeichnete sich deshalb ab.

09:15 Trümmerberge nach Erdbeben: Über 60 Tote in Mexiko

Mexiko-Stadt - Kirchendächer sind eingestürzt, ein Rathaus und Hunderte Gebäude: Nach dem Jahrhundert-Erdbeben in Mexiko ist die Zahl der Todesopfer auf 65 gestiegen. Rettungskräfte suchen teilweise mit den Händen in den Trümmern nach Überlebenden. Auch rund 1800 Soldaten helfen bei den Rettungsarbeiten. Das Beben gilt mit einem Beben 1932 als stärkstes je gemessenes in Mexikos Geschichte. Rund 50 Millionen Menschen spürten die heftigen Erdstöße in der Nacht zum Freitag, auch in der Hauptstadt Mexiko-Stadt. Zeitweise waren rund 1,5 Millionen Menschen ohne Strom.

09:10 Studie zeigt Skepsis gegenüber autonom fahrenden Autos

Stuttgart - Die Vorstellung autonom fahrender Autos ist den Menschen in Deutschland immer noch eher suspekt. Knapp jeder Dritte kann sich auf gar keinen Fall vorstellen, einem solchen Wagen komplett die Kontrolle zu überlassen, ergab eine Studie der Beratungsgesellschaft Ernst & Young. Wenn sie weiterhin eine Möglichkeit hätten, im Notfall einzugreifen, sind die Menschen aufgeschlossener: Dann würde jeder Dritte definitiv einsteigen, nur 13 Prozent blieben bei ihrer kategorischen Ablehnung.

08:27 "BamS": IS verfügt über 11 000 syrische Blankopässe

Berlin - Die Terrormiliz Islamischer Staat soll in Syrien gut 11 000 Blanko-Pässe erbeutet haben. Das gehe aus Berichten des Bundesinnenministeriums hervor, berichtet die "Bild am Sonntag". Darin heiße es mit Blick auf das Bundeskriminalamt: "Nach BKA-Informationen befinden sich (...) insgesamt 11 100 syrische Blanko-Pässe mit folgenden Seriennummern in den Händen des IS". Die Sicherheitsbehörden fahnden nach den Pässen unter anderem deshalb, weil das Risiko besteht, dass der IS so Kämpfer in Deutschland einschleusen könnte.