Die Roche Pharma AG blickt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr 2016 zurück. Mit einem Wachstum der Verkäufe von neun Prozent auf 1,88 Milliarden Euro entwickelte sich das Pharmageschäft im Berichtsjahr deutlich stärker als der Markt.

Grenzach-Wyhlen. „Die Nachfrage nach unseren Medikamenten zeigt den anhaltenden Bedarf in unserer Gesellschaft nach Therapien für schwer zu behandelnde Krankheiten“, wird Roche-Pharma-Vorstand Hagen Pfundner in einer Pressemitteilung zitiert. Im Ranking der umsatzstärksten Pharmaunternehmen in Deutschland nehme das Unternehmen 2016 den zweiten Platz im verschreibungspflichtigen Gesamtmarkt ein. Nach wie vor halte Roche mit ihrem Portfolio die führende Marktposition im Krankenhausgeschäft und in der Onkologie.

Onkologie als Hauptgeschäftsfeld

Hauptgeschäftsfeld bleibt laut Mitteilung die Onkologie mit einem Umsatzanteil von 82 Prozent, gefolgt von der Rheumatologie mit elf Prozent. Haupt-Wachstumstreiber in der Onkologie seien Medikamente gegen HER2-positiven Brustkrebs und Avastin, in der Rheumatologie das Medikament Ro­Actemra.

2017 als „besonderes Jahr“

Entscheidende Fortschritte konnten auch in der Produktentwicklung mit vielversprechenden positiven Ergebnissen aus klinischen Studien in den Bereichen Hämatologie, Krebsimmuntherapie und Multiple Sklerose (MS) erzielt werden. „2017 wird ein ganz besonderes Jahr für Roche“, sagt Pfundner. „Wir erwarten die Einführung von drei neuen Medikamenten, die das Leben schwerstkranker Patienten verbessern können.“ Es handele sich hierbei um bedeutende Fortschritte in der Behandlung von MS, bei der Therapie einer besonders schweren Form von Lungenkrebs sowie um das erste Krebsimmuntherapeutikum von Roche gegen bestimmte Formen von Lungen- und Blasenkrebs.

Weichenstellungen

Das Jahr 2016 stand für Roche damit auch im Zeichen des Aufbaus und der strategischen Weichenstellungen, um das Unternehmen sowohl auf die Neueinführungen als auch den erstmaligen Eintritt biosimilarer Antikörper etablierter Roche-Produkte auszurichten. „Wir sind zuversichtlich, dass uns dieser Innovationsabtausch mit unseren Neueinführungen gelingen wird und wir auch in unserem 120. Geschäftsjahr neue Therapiestandards in Deutschland setzen werden“, schließt Pfundner.

Investitionen

Roche hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr die Rekordsumme von 703 Millionen Euro für den Neu- und Ausbau von Produktionsgebäuden sowie in Infrastrukturmaßnahmen in Deutschland aufgewendet.

n Über die Entwicklung am Standort Grenzach berichtet unsere Zeitung in der morgigen Ausgabe.