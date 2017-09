Grenzach-Wyhlen Schulbeginn mit ökumenischem Gottesdienst

Grenzach-Wyhlen. Am Schulzentrum Grenzach-Wyhlen beginnt das neue Schuljahr am Montag, 11. September, mit einem ökumenischen Gottesdienst. Er findet ab 8.30 Uhr in der Friedenskirche in Wyhlen statt.

Regulärer Unterrichtsbeginn für alle Schüler ab Klassenstufe sechs ist um 9.40 Uhr im Schulzentrum. Die fünften Klassen des Lise-Meitner-Gymnasiums werden an diesem Tag um 9.40 Uhr durch die Schulleitung im Musikpavillon empfangen. Die Fünftklässler der Realschule werden im Rahmen einer kleinen Feierstunde am Dienstag, 12. September, ab 11.30 Uhr im Musikpavillon begrüßt. Die Sekretariate sind ab sofort wieder besetzt.