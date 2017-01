Häg-Ehrsberg (khr). Die Hinterhager Narrenzunft hat den Narrenfahrplan aufgestellt. Nach der Teilnahme am Nachtumzug anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Mohren-Clique Minseln und am Jubiläumsumzug der Fasnachtsgesellschaft Zell ist am Sonntag, 5. Februar, die Teilnahme am Jubiläumsumzug (Wiesentäler Freundschaftstreffen) der Narrenzunft Hausen angesagt.

Am Samstag, 11. Februar, findet das Narrenbaumstellen bei der Angenbachtalhalle in Häg ab 14.11 Uhr statt. Am Samstag, 18. Februar, bieten die Mitglieder der Zunft ihre Fasnachtsplaketten zum Kauf an, indem sie von Haus zu Haus ziehen. Am Donnerstag, 23. Februar, wird eine Abordnung der Narrenzunft Schule und Kindergarten besuchen. Um 19.33 Uhr findet am Häger Rathaus die Machtübernahme durch Burgvogt „Daniel I vo de Sunnematt“ und Burgfräulein „Ramona I vom Brand“ mit Glunkiumzug und Glunkiball statt.

Auch in Rohmatt und Ehrsberg finden Umzüge und Hocks statt. Am 25. Februar lädt die Zunft ab 20.11 Uhr zum bunten Abend in die Angenbachtalhalle ein. Am Montag, 27. Februar, findet der Rosenmontagsumzug durch Häg mit Kinderball in der Halle statt. Beginn ist um 14.11 Uhr. Am Dienstag, 28. Februar, ist nach dem Aufräumen Leberleessen angesagt; um 19.11 Uhr findet dann die Rückgabe der Amtsgewalt vor dem Rathaus mit Heulerumzug durch Häg und der Fasnachtsverbrennung statt (Kehraus in den Lokalitäten). Am Freitag, 3. März, lädt die Freiwillige Feuerwehr Häg-Ehrsberg zum Scheibenfeuer aufs Dornhürstle ein. Es finden aber auch Scheibenfeuer in verschiedenen Ortsteilen der Gemeinde statt. Am Sonntag, 5. März, nimmt die Zunft zum Abschluss der Fasnacht am Burefasnachtsumzug in Hasel teil.