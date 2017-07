Häg-Ehrsberg Dorfhock gut besucht

23:53 Statistik liefert Hinweise auf gesunde Wirkung von Kaffee

Lyon - Kaffeetrinker profitieren womöglich gesundheitlich von ihrer Leidenschaft. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forscherteam, nachdem es sich Sterbedaten von mehr als einer halben Million Menschen aus zehn europäischen Ländern angeschaut hat. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Wissenschaftler in den "Annals of Internal Medicine". Demnach war beispielsweise die Wahrscheinlichkeit der untersuchten Männer mit sehr hohem Kaffeekonsum, innerhalb des Beobachtungszeitraumes von etwa 16,4 Jahren zu sterben, 12 Prozent geringer als bei Nicht-Kaffeetrinkern.

23:43 Polizeigewerkschaft Thüringen sauer: nur ein Tag G20-Sonderurlaub

Erfurt - Die Deutsche Polizeigewerkschaft Thüringen ist enttäuscht darüber, dass Beamte aus ihrem Land für den G20-Einsatz in Hamburg nur einen Tag Sonderurlaub bekommen sollen. Sie fordert eine Gleichbehandlung mit anderen Bundesländern wie Berlin, Hamburg oder dem Saarland, wo die Beamten für ihren gefährlichen Einsatz mit drei Tagen zusätzlichem Urlaub belohnt werden. "Es wird unseren Polizisten nicht zu vermitteln sein, warum es solch einen Unterschied zu Thüringen gibt", erklärte der DPolG-Landesvorsitzende Jürgen Hoffmann in einer Mitteilung.

22:58 Tech-Werte legen weiter zu - Dow träge

New York - An der Wall Street haben die Technologieaktien zum Wochenstart ihre Gewinne vom Freitag ausgebaut. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hingegen rutschte minimal ins Minus. Der Dow gab am Ende um 0,03 Prozent auf 21 408 Punkte nach. Der Eurokurs zeigte sich wenig bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1400 US-Dollar.