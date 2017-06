Häg-Ehrsberg Neue Schulleiterin stellt sich vor

Wie groß eine kleine Schule sein kann, zeigten die Kinder der Angenbachtalschule Häg-Ehrsberg kürzlich im Rahmen ihres bunten Schulfestes. Bei dieser Gelegenheit stellte sich auch die neue kommissarische Schulleiterin Sibylle Schwarzwälder-Abt vor.

Häg-Ehrsberg. Mit wunderbaren Klängen wurden die Gäste auf eine musikalische Reise durch das Schuljahr mitgenommen. Was in einem Schuljahr alles geleistet und erlebt wurde, verpackte die kommissarische Schulleiterin Jessica Fetscher-Dede in ein abwechslungsreiches Programm, das, begleitet am E-Piano, gekonnt von den kleinen Akteuren dargeboten wurde. Wie vielseitig das musikalische Können der Kinder ist, wurde im Rahmen der Beiträge der Flöten-AG unter der Leitung von Ute Zettler sowie der Gitarren-AG unter der Leitung von Marion Schmidt deutlich. Als ausgezeichnet empfand dies auch die Jury des Wettbewerbes „Klasse, wir singen!“, bei dem die Kinder gemeinsam mit ihrer Musiklehrerin Jessica Fetscher-Dede 700 Euro gewinnen konnten.

Das Preisgeld wurde sogleich in die musikalische Ausstattung der Schule investiert, so dass jedes Kind am eigenen Cajon im Zuge eines Projekts mit Patrick Huber die Finger tanzen lassen konnte. Ein Rhythmus, der auf aktuelle Chartsongs eingeübt wurde, verdeutlichte den Umgang mit den klangvollen Holzkisten.

„Wir sind wir, zusammen sind wir stark“, lautete die Überleitung zu den unterschiedlichsten Spielstationen, bei denen insbesondere Teamwork gefragt war. „Nur mit der tatkräftigen Unterstützung aller Beteiligten kann Schule gelingen“, knüpfte Jessica Fetscher-Dede daran an und dankte den Elternvertretern, dem Schulpersonal, dem Kollegium und der Gemeinde.

Finanziell erhielt die Schule Unterstützung durch den Förderverein; so konnte etwa ein Selbstverteidigungskurs für alle Kinder durchgeführt werden.

„Nie als Klotz am Bein“, so Fetscher-Dede, habe sie die scheidende Elternbeiratsvorsitzende Tina Klotz empfunden, die mit einer humorvollen Laudatio gewürdigt wurde. Auch im Kollegium wird es personelle Veränderungen geben, da die Lehrkraft Jutta Heider in den Ruhestand verabschiedet wird und die Kollegin Nicole Corona als auch die kommissarische Schulleiterin Jessica Fetscher-Dede in den Mutterschutz gehen werden.

Aufgrund dessen stellte sich die Nachfolgerin und neue kommissarische Schulleiterin Sibylle Schwarzwälder-Abt vor und gab bekannt, dass die letzten drei Buchstaben für ihr Erscheinen verantwortlich seien, da es sie der Liebe wegen in die Gegend verschlagen habe. Da auch sie, wie Fetscher-Dede, der Kunst zugewandt sei, freue sie sich auf die Schule und das neue Aufgabenfeld. Anfangs suchte sie noch nach einer kleinen alten Schule; mit einem so gut ausgestatteten und neu renovierten Gebäude habe sie nicht gerechnet, so dass sie nun voller Tatendrang an die neue Aufgabe gehen wird. „Mit einem lachenden und weinenden Auge“ wird Jessica Fetscher-Dede an ihre Wirkungsstätte zurückdenken.