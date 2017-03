Handball Derbysieg für TVB, Teil 2

Der TV Brombach hat auch das zweite Saisonduell gegen den ESV Weil gewonnen. Und nach dem 33:31 (16:13)-Auswärtssieg ist das rettende Ufer nur noch drei Zähler entfernt. Weil Singen gegen Allensbach patzte, darf der TVB wieder hoffen. Die Weiler enttäuschten vor eigenem Publikum.

Weil am Rhein. Der Erfolg für die Gäste geht okay. Von Beginn an zeigten die Brombacher die richtige Einstellung. „Wir hatten den größeren Biss, waren im Kollektiv stärker und sind geschlossen aufgetreten“, freute sich TVB-Trainer Dirk Kalinowski.

Die Hausherren dagegen stellten vor 250 Zuschauern in der Sporthalle an der Egerstraße einmal mehr unter Beweis, dass der Hund in der schwachen Chancenverwertung begraben liegt.

Was die Weiler Akteure an Möglichkeiten liegen gelassen haben, das war wirklich unglaublich. Es wurde einfach drauflos gebolzt. So zischte der Ball des Öfteren am Gehäuse vorbei oder wurde von Daniel Schnepf, dem TVB-Keeper, in toller Manier entschärft. „Wir sind selbst schuld. Wir haben viel zu viel verworfen. Statt mit Auge haben wir es mit Gewalt versucht“, analysierte Coach Markus Schönmüller.

Aber auch in der Defensive offenbarte der ESV große Lücken. Immer wieder konnten die Gäste in diese hinein stoßen und den Ball in den Maschen unterbringen. Lukas Krauth, der keineswegs schlecht hielt und einige Siebenmeter der TVB-Cracks parierte, stand oft allein auf weiter Flur. Schönmüller: „Die Mitte haben wir nicht in den Griff bekommen.“

Die Gäste begannen stark, was den Weilern schnell den Zahn zog. Nach einer Viertelstunde lag Brombach mit vier Treffern in Führung. Allerdings verpasste es die Kalinowski-Equipe, das Ergebnis noch eindeutiger zu gestalten. Gleich fünfmal hatte Brombach die Chance, gar auf fünf Treffer davonzuziehen. Unter anderem vergab Sebastian Albu in dieser Phase zwei Siebenmeter.

Mit einem kurzen Zwischenspurt und nach der Roten Karte für Mathias Müller konnte der ESV zur Pause nochmals auf 13:16 herankommen. Und als Jonas Schamberger drei Minuten nach Wiederbeginn das 17:17 erzielt hatte, schien es, als ob die Partie zugunsten der Gastgeber kippen könnte. Aber die Brombacher agierten besonnen und hatten nach 41 Minuten wieder einen 25:21-Vorsprung herausgearbeitet.

ESV hadert mit der Leistung der Referees

Mit der Roten Karte für Jonas Besemann, er hatte zum dritten Mal eine doch eher fragwürdige Zwei-Minuten-Strafe aufgebrummt bekommen, begann das große Hadern des ESV mit den Unparteiischen Bernd Himmelsbach/Roland Littenecker (TV Seelbach/HGW Hofweier).

Die Unzufriedenheit gipfelte in der 55. Minute mit einer Zwei-Minuten-Strafe gegen ESV-Trainer Markus Schönmüller, der sich immer wieder beschwerte. „Die Gelbe Karte gegen mich ging ja in Ordnung. Aber die zwei Minuten waren dann nicht okay. Ich habe gar nichts gesagt. Bis jetzt konnten sie mir nicht sagen, warum ich diese Strafe bekommen habe. Das war doch spielentscheidend“, meinte Schönmüller.

„Da waren Entscheidungen dabei, die nicht nachvollziehbar waren, aber das galt für beide Seiten", so Kalinowski. „Das war die schlechteste Schiri-Leistung in dieser Saison“, machte Schönmüller klar. „Der Sieg für die Brombacher geht über 60 Minuten gesehen dennoch in Ordnung.“ Jeder habe seinen Job zu 100 Prozent ausgeführt, lobte Kalinowski.

Die ganz großen Emotionen waren diesmal nicht im Spiel. Was aber nicht daran lag, dass sich beide Vereine immer mehr annähern. So wird es laut Informationen unserer Zeitung weitere gemeinsame Teams im Jugendbereich geben. Ab der C-Jugend wird jeweils eine SG am Ligabetrieb teilnehmen. Eine weise Entscheidung.

Tore für Weil: Willmann 4, Bödeker 5, Ludwig 2, David Dinse 2, Schamberger 6/1, Raphael Dinse 12/7.

Tore für TV Brombach: Retsch 1, Hopp 3, Philip Müller 5, Albu 8/1, Günther 6, Haunschild 2, Niklas Weber 4, Pit Weber 4.