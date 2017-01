Steinen-Höllstein (mib). Das neue Jahr begann für Thomas Fischer alles andere als optimal. Auch ihn hat es erwischt. Krankheitsbedingt konnte er die jüngsten Trainingseinheiten beim Landesligisten SG Maulburg/Steinen nicht leiten. Zu allem Überfluss war die Pause relativ kurz. „Deshalb hatten wir nur wenig Möglichkeiten, grundsätzliche Trainingsimpulse zu setzen“, erklärt der Trainer vor dem ersten Match des neuen Jahres.

Das führt den Aufsteiger am Samstag, 19.30 Uhr, zu einem echten Spitzenteam der Liga. Das Schlusslicht, das zwei Niederlagen und ein Remis auf der Habenseite verbuchen darf, bekommt es auswärts mit dem Dritten TV St. Georgen zu tun. Der hat achtmal gewonnen, zweimal Remis gespielt und nur zweimal verloren. Die Favoritenrolle ist also klar verteilt.

„St. Georgen verfügt über eine erfahrene, clevere Mannschaft, die zudem sehr kampfstark ist. Mit ihrer aggressiven Deckung will der TV so viele Fehler wie möglich beim Gegner provozieren“, erklärt Fischer. Beeindruckend sei auch die Stimmung bei den Heimspielen im Schwarzwald. „Wir sollten diese Stimmung genießen“, fordert der SG-Coach.

Fischer bezeichnet so manches Ergebnis seiner Truppe in der Vorrunde als „unbefriedigend“. Erfreulich sei aber doch, dass einige junge Akteure sich langsam, aber sicher an das „höhere Spielniveau herantasten“. In St. Georgen käme es darauf an, mannschaftlich geschlossen aufzutreten. „Und vor allem mutig“, so Fischer. 60 Minuten lang müsse die SG hoch konzentriert die Aufgaben erledigen und engagiert zu Werke gehen.

Dass man nicht schon im Vorfeld die Flinte ins Korn werfen müsse, das hätten einige Partien gegen besser platzierte Teams gezeigt. Fischer: „Wir konnten solche Team lange ärgern.“ Das Ziel der SG in der Rückrunde ist, dass man den Leistungsabstand zu den anderen Mannschaften nochmals verringern wolle. Gegen St. Georgen sind alle Mann einsatzbereit.