Das gab es auch noch nie: Gleich zum Saisonauftakt treffen in der Landesliga Süd die beiden Lokalrivalen vom Oberrhein im direkten Duell aufeinander. Die Handballer des TV Brombach empfangen die Aufsteiger der SG Maulburg/Steinen. „Da stecken gleich jede Menge Emotionen drin“, findet TVB-Coach Dirk Kalinowski.

Lörrach. Rund sieben Kilometer beträgt die Entfernung zwischen Steinen und Lörrach. Ein Katzensprung sozusagen. Welten trennen die beiden Handballteams dagegen, was die Erfahrung in der Landesliga angeht. Das zumindest meint SG-Trainer Thomas Fischer. Das Motto der SG könnte lauten: „Jugend forscht im Wiesental.“

Fischer schickt ein Team ins Rennen, das gespickt ist mit eigenen, jungen Talenten. Deshalb schiebt er die Favoritenrolle auch gleich meilenweit von sich weg. „Wir gehen völlig entspannt in dieses Match, ja in die gesamte Saison“, sagt er. Es gehe einzig und allein um den Spaß. Der Trainer nennt die anstehende Spielzeit nach dem Aufstieg aus der Bezirksklasse ein „Entwicklungsjahr“. Der Kader sei wohl der jüngste der gesamten Liga. „Wir müssen die vielen jungen Akteure erst einmal an das Niveau heranführen und an die Gegebenheiten der Liga gewöhnen.“

So recht will sein Gegenüber Dirk Kalinowski dem Braten nicht trauen: „Das wird eine enge Kiste. Bei einem Derby geht es um die richtige Einstellung, da ist Willensstärke und Kampfgeist gefragt.“ Die Partie sei für beide Teams gleich richtungsweisend. „Die SG verfügt über eine junge, hungrige Mannschaft, wir werden sie nicht unterschätzen“, sagt Kalinowski.

Fischer nennt kein konkretes Saisonziel: „Wir wollen Spaß haben und vielleicht die Großen ärgern, dabei auch ein gewisses Selbstvertrauen an den Tag legen. Falls wir am Ende den Klassenerhalt schaffen sollten, dann wäre das eine Sensation.“ Viel mehr solle das Team um Top-Torjäger Andre Leuchtmann lernen. „Dazu müssen wir aber immer an unsere Leistungsgrenze gegen, mutig agieren, Willenstärke beweisen und höchste Konzentration an den Tag legen“, macht Fischer deutlich.

Im Derby gleich zum Saisonauftakt gebe es nur einen Favoriten, da dieser auch noch daheim antrete. „Wir stellen uns der Herausforderung und spielen ohne Druck auf“, erklärt der SG-Trainer, der wohl auf Jakob Tiedke verzichten muss. Er hat sich im Training den Fuß vertreten. Keeper Thomas Findling ist im Urlaub und Jannis Vosskuhl verletzt.

Geht es nach dem Willen des TVB, soll die Wintersbuckhalle für die gegnerischen Teams zur „Wintersbuckhölle“ werden. Die Gastgeber sind auf einen guten Start aus. „Es geht um wichtige Punkte. Wir dürfen uns keine Schwächen erlauben, sollten mit den ersten Aktionen Sicherheit bekommen“, sagt Kalinowski, der auf Michael Günther (Urlaub) verzichten muss. Csaba Imres Einsatz ist fraglich.