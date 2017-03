Nachrichten-Ticker

02:51 Auto fährt gegen Baum und fängt Feuer - Fahrer tot

Werdum - Ein Auto ist in Ostfriesland gegen einen Baum geprallt und hat Feuer gefangen. Dabei kam der Fahrer ums Leben. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Zur Identität der Person konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Unklar ist auch, warum das Auto in dem kleinen Ort Werdum in Niedersachsen von der Fahrbahn abkam.

01:50 Unicef: Trauma zeichnet Millionen syrische Kinder fürs Leben

Genf - Das Leiden der Kinder in Syrien hat 2016 nach einem Bericht des UN-Kinderhilfswerks Unicef ein nie dagewesenes Ausmaß erreicht. 652 Kinder seien in dem Bürgerkrieg im vergangenen Jahr umgekommen, 20 Prozent mehr als im Jahr davor, berichtete die Organisation. Mindestens 2,8 Millionen Minderjährige lebten in Gebieten, die schwer zu erreichen seien. Mindestens 850 Kinder seien zum Kriegsdienst herangezogen worden, teils an der Front, als Gefangenenaufseher oder Selbstmordattentäter.

01:43 Merkel reist nach Washington

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel reist heute Abend zu ihrem ersten Treffen mit US-Präsident Donald Trump nach Washington. Mit Spannung wird erwartet, wie das Gespräch morgen verlaufen wird. Das deutsch-amerikanische Verhältnis gilt durch Trumps scharfe Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik und seine Drohung mit Importzöllen als belastet. Merkel hatte nach Trumps aggressiven Wahlkampf die Bedingung für eine Zusammenarbeit gestellt, dass die bisherigen gemeinsamen Werte wie Demokratie, Freiheit, Rechtsstaat und Respekt vor der Würde des Anderen gewährt würden.

00:47 Bodenpersonal an Berliner Flughäfen streikt erneut

Berlin - Reisende müssen erneut mit Verspätungen und Flugausfällen an den Berliner Flughäfen rechnen. Für heute hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten des Bodenpersonals in Tegel und Schönefeld zu einem weiteren Streik aufgerufen. Der Ausstand soll gegen 4.00 Uhr starten und am Dienstagmorgen enden. Erst am Freitag waren Hunderte Flüge ausgefallen. Weil es dennoch kein neues Angebot der Arbeitgeber gab, ist der Streik für Verdi unausweichlich. Die Gewerkschaft fordert einen Euro mehr pro Stunde bei einer zwölfmonatigen Vertragslaufzeit.

00:43 Sänger Ed Sheeran hat Gastrolle in "Game of Thrones"

Los Angeles - Der britische Popstar Ed Sheeran hat einen ungewöhnlichen Auftritt. Der Sänger wird in einer Gastrolle in der amerikanischen Fantasy-Serie "Game of Thrones" zu sehen sein. Das teilten die verantwortlichen TV-Produzenten David Benioff und Daniel Brett Weiss mit. Man wolle damit Maisie Williams überraschen, die in "Game of Thrones" Arya Stark spielt, ist ein großer Sheeran-Fan. Einzelheiten über die Rolle des Sängers wurden nicht bekannt. Die siebte Staffel soll am 16. Juli in den USA anlaufen.