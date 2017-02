Männer-Landesligist ESV Weil hat sich in Sachen Aufstieg zurückgemeldet. Mit einem 33:29 (15:14)-Sieg im vorgezogenen Match des 18. Spieltages gegen den TuS Oberhausen in der heimischen Sporthalle an der Egerstraße hat das Team von Trainer Markus Schönmüller am Donnerstagabend nämlich seine Ambitionen wieder angemeldet.

Weil am Rhein (lu). Mit diesem Erfolg hat der ESV nicht nur erfolgreich Revanche für die herbe Hinspielpleite (21:35) genommen, sondern hat vorerst einmal als Dritter nach Pluspunkten mit dem Tabellenzweiten TV Herbolzheim gleichgezogen. Herbolzheim muss am heutigen Samstag gegen den TuS Steißlingen II antreten.

Die Anfangsphase geriet zu einer zähen Angelegenheit für den ESV Weil. Bis zur 22. Minute lagen die Gastgeber noch mit drei Treffern in Rückstand, ehe die Schützlinge von Trainer Markus Schönmüller eine Schippe draufpackten. Sogar in zweifacher Unterzahl gelang David Dinse ein Tor. Und bis zum Seitenwechsel drehte der ESV die Partie und führte mit 15:14.

„Zu Beginn waren wir einfach zu langsam, spielten vorne zu behäbig und hatten in der Abwehr nicht den richtigen Zugriff“, kritisierte der ESV-Coach nach der Partie. Ab dem letzten Drittel der ersten Spielhälfte hätten sich seine Jungs dann aber besser bewegt, hätten mehr Aggressivität gezeigt. „Und zudem haben sie vorne auch noch wunderbar getroffen“, so Schönmüller.

Vor allem von der 48. bis 56. Minute kam der ESV-Express so richtig ins Rollen. In dieser Zeit wurde aus einem 27:24- ein 31:24-Vorsprung. Keine Frage, das war die Vorentscheidung. Zum Ende der Partie schlichen sich zwar nochmals ein paar leichte Fehler ein, sodass die Gäste letztlich auf vier Tore zum 33:29 herankamen. „Insgesamt war’s aber vor allem in Durchgang zwei eine gute Partie von uns“, lobte der ESV-Coach. Mit Blick auf die vorläufige Tabelle schmerzt ihn dabei die knappe Niederlage am vorigen Wochenende beim TV Ehingen ein zweites Mal: „Mit diesen zwei Punkten wären wir jetzt in jedem Fall Zweiter“, so Schönmüller.

Tore für Weil: Raphael Dinse 12/6, David Dinse 7, Bödecker 5, Besemann 3, Kaufmann 2, Schamberger 1, Röschard 1, Knössel 1, David Dinse 1.