Handball Mit viel Mumm zum ersten Sieg

Von Uli Nodler

Weil am Rhein. Das macht Laune! Die HSG Dreiland, das vor der Saison aus den Mannschaften des ESV Weil und des TV Brombach neu gebildete Aushängeschild im Oberrhein-Handball, feierte am Samstag an der Egerstraße im zweiten Anlauf seinen ersten Saisonsieg. In der Weiler Sporthalle an der Egerstraße wurde die als Titelanwärter gehandelte SG Schenkenzell/Schiltach in einem dramatischen Schlussspurt mit 24:21 (12:11) bezwungen.

„Heute sind wir belohnt worden, weil wir mutig gespielt haben“, freute sich HSG-Trainer Igor Bojic, der seine Schützlinge während der gesamten Spielzeit an der Seitenlinie immer wieder lautstark dirigierte.

Während der gesamten Spielzeit war die Begegnung eine enge Kiste. Nur zweimal (8./25.) lag die HSG jeweils mit drei Toren in Front, hatte aber bis zur 48. Minute die Nase immer leicht vorne. Dann ging die SG Schenkenzell/Schiltach erstmals mit 17:16 in Führung.

Nils Haunschild brachte Dreiland mit dem 19:18 (52.) jedoch wieder in die Spur. Pit Weber baute anschließend den Vorsprung mit zwei Treffern auf 21:18 aus. Haunschild traf dann sogar zum 22:18, da schrieb man die 55. Minute. Der Sieg schien in trockenen Tüchern. Doch dann begann der Gastgeber zu wackeln. Pit Weber verwarf einen Siebenmeter und Schenkenzell/Schiltach verkürzte den Rückstand auf 20:22. Und das bei doppelter Unterzahl, weil im Angriff die Heimmannschaft plötzlich Nerven zeigte und sich in der Vorwärtsbewegung unnötige Abspielfehler leistete.

Schließlich mussten es die beiden HSG-Torhüter rausreißen. Daniel Schnepf parierte beim 22:20 einen Siebenmeter und Lukas Krauth verhinderte in der Schlussphase mit tollen Reflexen Schlimmeres. Kurz vor Schluss sah Marco Bödeker wegen Vereitelung einer klaren Torchance die Rote Karte. Er ist damit für das nächste Spiel gesperrt.

Auffälligster Spieler beim Gastgeber vor allem im Angriff war Pit Weber. Der 18-jährige Nachwuchsmann aus der Jugend des TV Brombach warf in dieser Partie acht Tore. „Er hat es heute sehr gut gemacht. Wenn er weiter hart an sich arbeitet, dann werden wir noch viel Freude an ihm arbeiten“, lobte Bojic.

Schon am morgigen Dienstag ist die HSG Dreiland wieder in der Landesliga im Einsatz. Das Auswärtsspiel bei der HSG Mimmenhausen/Mühlhofen steht auf dem Programm. Anwurf ist um 17 Uhr. Bis auf den gesperrten Bödeker, der beruflich eh verhindert gewesen wäre, hat Bojic den Kader aus der Partie gegen Schenkenzell/Schiltach zur Verfügung.

Der Gegner hat das erste Saisonspiel zu Hause gegen den TuS Steißlingen II mit 27:29 verloren und am zweiten Spieltag beim TV Herbolzheim 31:28 gewonnen. Auf die HSG Dreiland wartet also wieder ein hartes Stück Arbeit.

Tore für HSG Dreiland: Pit Weber 8/3, Ludwig 4, Haunschild 3, Besemann 3, Hopp 2, Bödeker 2, Müller 1, Ruland 1.