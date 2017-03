Handball TVB: Es zählt nur ein Heimsieg

Von Uli Nodler

Noch vier Spieltage, dann gehört die Saison in der Männer-Landesliga Süd der Vergangenheit an. Ein Blick auf die aktuelle Tabelle zeigt, dass die Saison-Zielgerade lediglich noch für den TV Brombach zum Nervenkitzel werden könnte.

Lörrach. Während sich der ESV Weil im Niemandsland der Tabelle aufhält, muss sich Schlusslicht SG Maulburg/Steinen bei sieben Zählern Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz auf die Rückkehr in die Bezirksklasse einstellen.Vor dem 23. Spieltag an diesem Wochenende hat der TV Brombach als aktueller Drittletzter auf den Viertletzten Singen, der auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht, drei Zähler Rückstand. Wenn die Brombacher in Sachen Ligaverbleib noch etwas bewegen wollen, müssen sie deshalb am kommenden Sonntag in der heimischen Wintersbuckhalle gegen den TuS Ringsheim doppelt punkten. Das ist für den abstiegsbedrohten Gastgeber kein Ding der Unmöglichkeit, hat der TVB doch durch den unverhofften Derbysieg gegen Weil am vergangenen Samstag neuen Mut geschöpft.

So sieht es auch Brombachs Coach Dirk Kalinowski: „Der Sieg gegen Weil ist nichts wert, wenn wir Ringsheim nicht schlagen.“ Auf die verletzten Adrian Ciaka und Csaba Imre muss Kalinowski in dieser Begegnung allerdings verzichten.

„Wir wollen die Saison noch anständig runterspielen“, betont Weils Trainer Markus Schönmüller. Den Anfang wollen die Weiler am morgigen Samstag in der Auswärtspartie gegen den TuS Steißlingen II machen. Nach der Derby-Niederlage gegen Brombach wollen sich die Weiler Spieler mit einer deutlich besseren Leistung in Steißlingen rehabilitieren.

In der klaren Außenseiterrolle sieht sich morgen die SG Maulburg/Steinen. Das Schlusslicht gastiert beim aktuellen Dritten HSG Freiburg. Die Gastgeber werden keine Geschenke verteilen, haben sie doch angesichts des geringen Rückstands noch alle Chancen auf einen der ersten beiden Tabellenplätze.