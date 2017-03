Handball TVB kassiert eine Klatsche

00:59 Brasilien beruhigt Importländer nach Fleischskandal

Brasilia - Brasiliens Regierung sieht im Skandal um Gammelfleisch keine größere Gefahr für die knapp 160 Importländer von Fleisch aus dem südamerikanischen Land. Von 4837 Produktionsstätten stünden nach den bisherigen Ermittlungen 21 unter Verdacht, in illegale Praktiken verwickelt zu sein. Von diesen hätten aber nur sechs Fleisch exportiert, teilte die Regierung in Brasilia mit. Wie bekannt wurde, soll vergammeltes Fleisch mit chemischen Mitteln wieder ansehnlich gemacht und zurück in den Verkauf gebracht worden sein. 20 Verdächtigte wurden festgenommen.

00:55 Babymisshandlung: Plädoyers und Urteil gegen Vater erwartet

Stralsund (dpa) – Im Prozess um die Misshandlung seines eigenen Kindes werden heute vor dem Stralsunder Landgericht Plädoyers und Urteil gegen den 32-jährigen Vater aus Greifswald erwartet. Der frühere Lehramtsstudent ist angeklagt, sein im Juli 2014 geborenes Kind Oskar in 15 Fällen misshandelt zu haben. Das Kind war im November 2014 mit akuten lebensbedrohlichen Verletzungen im Uni-Klinikum Greifswald behandelt worden. Auf Druck der Mutter hatte das Paar nach dem Vorfall drei Kameras in der Wohnung installiert, die 14 weitere mutmaßliche Gewaltübergriffe des Vaters dokumentieren.

00:45 Wieder Tausende Flüchtlinge aus Mittelmeer gerettet

00:10 1. FC Union Berlin: Tabellenspitze lockt

Berlin (dpa) – Der 1. FC Union kann mit einem Sieg im Montagsspiel der 2. Fußball-Bundesliga die Tabellenspitze übernehmen. Mit drei Punkten in der Heimpartie gegen den 1. FC Nürnberg würden die Berliner am bisherigen Ersten VfB Stuttgart vorbeiziehen. Die Schwaben haben nach der eigenen 0:1-Niederlage bei Greuther Fürth am 25. Spieltag weiter 49 Punkte auf dem Konto. Union steht bei 47 Zählern. Für die "Eisernen" wäre es die erste Spitzenposition in der 2. Liga seit dem 7. Spieltag der Saison 2013/14.