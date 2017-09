00:07 Dobrindt zu Sondierungsgesprächen: "Erstmal ist CDU und CSU dran"

00:06 Trump wirft Nordkoreas Machthaber rhetorische Eskalation vor

22:53 Tech-Werte an der Wall Street etwas erholt - Dow kaum verändert

New York - Am New Yorker Aktienmarkt haben sich die Technologiewerte von ihren Vortageseinbußen etwas erholt. Der Dow Jones Industrial rutschte dagegen kurz vor dem Sitzungsende in die Verlustzone und ging mit minus 0,05 Prozent auf 22 284,32 Punkten über die Ziellinie. Es war für den US-Leitindex der vierte Handelstag in Folge mit moderaten Kursabschlägen. Am Devisenmarkt blieb der Euro die meiste Zeit unter 1,18 US-Dollar und wurde zuletzt mit 1,1787 Dollar gehandelt.