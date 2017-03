Hausen im Wiesental BI unternimmt einen zweiten Anlauf

Nachrichten-Ticker

00:46 Hollywood-Regisseur Roland Emmerich heiratet im Sommer

Los Angeles - Hollywood-Regisseur Roland Emmerich will im Sommer heiraten. Dieses Geheimnis lüftete der Weltstar in seiner schwäbischen Heimat. "Ich habe einen Antrag gemacht, und er hat "ja" gesagt", sagte der 61-Jährige der dpa. Er und sein Lebensgefährte Omar De Soto diskutierten nur noch über das Datum. Gefeiert werde in Los Angeles. "Wir versuchen, das so locker wie möglich zu machen." Denn eigentlich habe er sich nie vorstellen können, zu heiraten. Emmerich und De Soto sind seit achteinhalb Jahren ein Paar.

23:24 Dienstlaptop von Secret Service-Mitarbeiter in New York geklaut

New York - Einem Secret Service-Mitarbeiter ist in New York der Dienstlaptop geklaut worden. Nach US-Medienberichten sollen sich auf dem Laptop unter anderem Grundrisse und Evakuierungspläne für den Trump Tower in Manhattan befinden. Der Secret Service, der für den Personenschutz von US-Präsident Donald Trump und dessen Familie zuständig ist, bestätigte den Vorfall, beschwichtigte aber: "Die Laptops des Secret Service haben ein Sicherheitssystem, sind komplett verschlüsselt und es dürfen keine geheimen Informationen darauf gespeichert sein." Der Fall werde untersucht.

23:22 Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens 2018 nicht sicher

Berlin - Am neuen Hauptstadtflughafen ist aus Sicht der Verantwortlichen auch eine Eröffnung im nächsten Jahr nicht sicher. "Natürlich ist 2018 das Ziel", sagte der neue Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup nach einer Aufsichtsratssitzung. Er werde sich aber erst festlegen, wenn er das nach Tests im Terminal und Verhandlungen mit den Baufirmen sicher wisse. Lütke Daldrup machte zudem deutlich, dass der neue Zeitplan nicht auf Kante genäht werden wird, sondern "ausreichend Puffer" enthalten werde. Die Eröffnung des Airports war im Januar zum fünften Mal seit Baubeginn verschoben worden.

22:23 Mühsamer Heimsieg von Dortmund gegen mutige Schanzer

Dortmund - Schwaches Spiel, starker Torhüter - mit Hilfe des glänzend aufgelegten Keepers Roman Bürki hat Borussia Dortmund seinen dritten Tabellenrang in der Fußball-Bundesliga gefestigt. Mit dem 1:0 über den FC Ingolstadt gelang der sechste Erfolg in den vergangenen sieben Pflichtspielen und ein weiterer Schritt Richtung Champions League. Dagegen wächst beim Vorletzten aus Bayern nach dem vierten Ligaspiele in Serie ohne Sieg die Sorge um den Klassenverbleib.

22:22 Merkel und Trump finden Gemeinsamkeiten - aber es bleiben Gräben

Washington - Trotz tiefgreifender Differenzen wollen Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump im Nato-Bündnis, beim Anti-Terror-Kampf und zur Lösung der Ukraine-Krise eng zusammenarbeiten. In Handelsfragen und beim Umgang mit Einwanderern blieben Gräben beim ersten Treffen der beiden Regierungschefs in Washington allerdings unübersehbar. Merkel hob bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump die Notwendigkeit eines fairen Handels zwischen Deutschland und den USA hervor. Trump wies den Eindruck zurück, er setze auf Abschottung.