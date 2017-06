Hausen im Wiesental Der Aufstieg ist perfekt

Hausen. Mit einem 9:0-Erfolg am letzten Spieltag gegen die TSG TC Lörrach/TG Lonza Weil sicherten sich die Herren 30 des TC Grün Weiß Hausen die Meisterschaft in der ersten Bezirksklasse. Der Aufstieg in die Bezirksliga ist perfekt.

Seit drei Jahren spielte die Mannschaft um Kapitän Markus Maurer in der ersten Bezirksklasse. Im letzten Jahr sagte Martin Schlageter nach vielen Jahren Adieu. Dafür kam Tobias Antonicelli zurück, der nach zehn Jahren wieder die Lust am Tennis entdeckt hatte. Ein Garant für den Erfolg ist die gute Stimmung in der Mannschaft und die gleichmäßige Qualität der Spieler. „Es war die erste Saison, in der wir bei allen Spielen mit einem vollen Kader auflaufen konnten“, so Mannschaftsführer Markus Maurer. Herausheben wolle er keinen seiner Spieler, denn bei lediglich drei verlorenen Spielen in der ganzen Runde sei das kaum möglich. Jeder einzelne habe zu diesem unglaublichen Erfolg beigetragen. Und eine weitere gute Nachricht für die Tennisspieler: Bereits im Vorfeld des letzten Spieltages hatte die gesamte Mannschaft angekündigt, auch 2018 weiter für den TC GW Hausen spielen zu wollen.

Nach dem Spiel gab es natürlich einiges zu feiern. Das Überstreifen der Meister­shirts, gesponsert von Andreas Michael Geiss, Geschäftsführer von Visionwork aus Brombach, bildete den Auftakt für eine ausgelassene Feier.