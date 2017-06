Hausen im Wiesental Jugendtage des FC Hausen

Hausen. Der FC Hausen veranstaltet von Freitag, 23. Juni, bis Sonntag, 25. Juni, die Jugendtage auf dem Sportplatz iim Hebeldorf. Spaß und die Freude am Sport stehen dabei an oberster Stelle, so die Veranstalter.

An den Abenden wird an der neu errichteten Grillstelle das Feuer entfacht.

Außerdem finden wieder mehrere Entenrennen sowie die große Tombola am Sonntagnachmittag statt.

Spielzeiten: Freitag: Ab 18 Uhr B-Juniorinnen; Samstag: Ab 9 Uhr C-Jugend, ab 15.30 Uhr D-Jugend; Sonntag: Ab 9 Uhr E-Jugend, ab 14.15 Uhr F-Jugend.