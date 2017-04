Hausen im Wiesental Schubring im Hebelhaus

Hausen. Am Freitag, 7. April, 19.30 Uhr, spricht Klaus Schubring im Hebelhaus über „unser“ Großherzogtum Baden. „Das schönste Land in deutschen Gauen“ - eine völlig künstliche Konstruktion?, so der Titel des Vortrags, widmet sich Fragen der Entstehung und Festigung des Großherzogtums Baden.

Was war Napoleons Absicht bei der Schaffung? Warum hatte das Großherzogtum auch nach dem Sturz Napoleons Bestand? Warum ist Baden für die Menschen rechts des Oberrheins bis heute eine feste Größe? Auf diese und mehr Fragen soll der Vortrag Antworten und Erklärungen anbieten. Klaus Schubring studierte in Mainz und Tübingen Geschichte und Latein. Er wurde 1970 promoviert, danach war er Hochschullehrer, unter anderem an der ehemaligen Pädagogischen Hochschule Lörrach. 2014 erhielt er die Johann-Peter-Hebel-Plakette der Gemeinde Hausen. Der Eintritt kostet vier Euro.