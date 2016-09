Inzlingen (mv). Mit einem gemeinsamen Pizzabacken im Holzofen endete am Freitag das Sommerferienprogramm in Inzlingen. Das Programm umfasste in diesem Jahr 27 Kurse mit insgesamt 267 Plätzen. Besetzt waren davon jedoch nur 185 Plätze, was einen zahlenmäßigen Rückgang bedeutete. Corinna Hupfer sagte, die Bereitschaft für das Inzlinger Sommerferienprogramm nehme stetig ab. Sie initiierte und organisierte die gemeinsam mit Anette Ritter-Schreitmüller, Valeska Rüsch, Mirjam Sperling, und Dirk Handreck vom „Mäuslehäusle-Team“ mit Unterstützung der Gemeinde und zahlreichen ehrenamtlichen Helfern das Ferienprogramm.

Dennoch bestach auch in diesem Jahr das Sommerferienprogramm von seinen Inhalten, das Kinder im Alter von fünf bis 16 Jahren ansprach und zahlreiche Höhepunkte hatte. So auch am letzten Tag des Ferienprogramms beim gemeinsamen Pizzabacken mit Hupfer, bei der Inzlinger Feuerwehr oder beim Cajun-Bauen. Mit zu den Höhepunkten zählten darüber hinaus die Schnitzeljagd auf Burg Rötteln, das Minigolfspielen und auch bei der Wald-und Feldputzete hatten die Kinder jede Menge Spaß.

Aufgrund von zu geringen Teilnehmermeldungen mussten indes Angebote wie das Drachenbootfahren beim Ruderclub Grenzach, das Erforschen von Lebensmitteln auf einem Sinnesparcours, der Besuch des Freien Radios Wiesental sowie Veranstaltungen wie Sport und Spaß für kleinere Kinder in der Inzlinger Erstelhalle ausfallen. Die Sommerferien-Party „Chill am Bach“ fiel indes dem schlechten Wetter zum Opfer, während der Workshop „Die Zyklus Show – Was ist los in meinem Körper“, ein Präventionsprojekt für Mädchen zu Beginn der Pubertät mit Sieglinde Koch trotz einer sehr geringen Teilnehmerzahl dennoch stattfand.

Hupfer zog daher am Ende des Sommerferienprogramms dennoch eine sehr positive Bilanz des Ferienprogramms. Ob und in welchem Umfang ein Sommerferienprogramm im kommenden Jahr stattfinden wird, ist derzeit noch ungewiss. Eines steht jedoch schon heute fest, es wird ein Programm in sehr abgespeckter Form geben, bemerkte Hupfer.