Für Mitte März sind die Mitglieder der katholischen Pfarrei Inzlingen zu einem Forum eingeladen. Am Sonntag, 12. März, sollen nach dem Gottesdienst notwendige Arbeiten und Veränderungen besprochen werden.

Inzlingen (rr). In diesem Jahr gibt es nur eine solche Zusammenkunft, in der das Gemeindeteam anstehende Entscheidungen mit den Gläubigen bespricht.

Diesmal geht es um Arbeiten am Gemeindehaus, in der Kirche und an anderen Einrichtungen wie etwa der Pfarrscheune und dem Pfarrbüro. Das Gemeindeteam bittet um rege Teilnahme. Für anstehende Entscheidungen sei die rechtzeitige Mitsprache der Gläubigen wichtig, damit Inzlingen später auch im Gesamt-Pfarrgemeinderat in Lörrach seine Position gut vertreten kann, betonen die Verantwortlichen. Beginn des Forums ist am 12. März nach dem Gottesdienst, also gegen 10.30 Uhr im Pfarrsaal.

Begonnen hatte das Gemeindeteam seine jüngste Sitzung am Mittwochabend mit einer etwas längeren geistlichen Besinnung. Roland Jakob-Roetne hatte dazu einen Text von Rolf Zerfass über Gastfreundschaft vorbereitet. Bereits im Alten Testament wurde Gastfreundschaft an herausragender Stelle benannt. Sie sei eines der Merkmale, an der man die Kirche Christi erkennen könne.

Dieses Thema passte auch zum kurzen Bericht, den Dagmar Reinl, Vorsitzende des Gemeindeteams, aus dem Pfarrgemeinderat vortrug. Unter dem Thema Glaubensbildung gehe es jetzt darum, mehr über den eigenen Glauben zu reden. Zwar sei es nach wie vor wichtig darzustellen, was die drei großen Weltreligionen Christentum, Judentum und Islam trennt und auch vereint, doch sollte der eigene Glauben Schwerpunkt sein. „Wir müssen uns stärker damit auseinandersetzen, welche vielfältigen Formen des Glaubensverlustes bestehen“, sagte sie. „Zunehmend sind es äußere Einflüsse und Angebote, die den Glauben der Menschen beeinflussen.“ Immer wieder höre sie die Frage, wo Gott den gewesen sei, als Schlimmes passierte, das betreffe Ereignisse in den Familien, aber auch in der Welt. Solche Diskussionen nehmen auch innerhalb der Kirchengemeinden zu.

Noch einmal befasste sich das Gemeindeteam mit der abschließenden Räumung des inzwischen verkauften ehemaligen Pfarrhauses. Dort lagerte noch eine Vielzahl alter Bücher, die vor allem Jakob-Roetne rechtzeitig herausholte. Deren weitere Aufbewahrung ist aber für die Inzlinger Pfarrei zu aufwendig. Zur sachgerechten Bewertung und Lagerung sollen sie an das Diözesanarchiv übergeben werden.

Erste Überlegungen stellte das Gemeindeteam zur Vorbereitung des Taizé-Treffens an, das zum Jahreswechsel 2017/18 in Basel stattfindet, aber von der katholischen Pfarrgemeinde Lörrach unterstützt wird. So werden Gemeindemitglieder darum gebeten, Übernachtungsmöglichkeiten bereitzustellen. Vorwiegend gehe es um Liegeplätze auf dem Fußboden, da die Jugendlichen überwiegend mit eigenen Schlafmatten anreisen werden, hieß es.