Nachrichten-Ticker

19:53 Mecklenburg-Vorpommern-SPD verhandelt mit CDU über Koalition

Schwerin - Die bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern siegreiche SPD nimmt Koalitionsverhandlungen mit der CDU auf. Das gab SPD-Landeschef und Ministerpräsident Erwin Sellering am Abend in Güstrow bekannt. Zuvor hatte er die Ergebnisse der einwöchigen Sondierungsgespräche mit CDU und Linken in einer gemeinsamen Sitzung des SPD-Landesvorstandes, des Landesparteirates und der neuen Landtagsfraktion ausgewertet. Beobachter halten eine Fortführung der rot-schwarzen Koalition für wahrscheinlich.

19:50 Merkel sieht nach EU-Streit Geist der Zusammenarbeit

Bratislava - Kanzlerin Angela Merkel hat sich nach monatelangem Streit in der EU und dem Brexit-Votum der Briten optimistisch über die Zukunft der Union gezeigt. Der Geist von Bratislava sei ein Geist der Zusammenarbeit gewesen, sagte Merkel zum Abschluss des EU-Sondergipfels in Bratislava. Merkel sprach von guten und konstruktiven Beratungen und nannte als wesentlichen Ziele für die kommenden Monate unter anderem die Verbesserung der inneren und äußeren Sicherheit sowie die Bekämpfung der illegalen Migration und der Fluchtursachen.

18:49 Polizei richtet nach Krawallen in Bautzen Kontrollbereich ein

Bautzen - Nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Rechtsextremen und jungen Asylsuchenden in Bautzen hat die Polizei einen sogenannten Kontrollbereich in der sächsischen Stadt eingerichtet. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, können ab sofort alle Personen in dem Bereich rund um den Kornmarkt jederzeit angehalten und kontrolliert werden. Die Maßnahme gelte zunächst bis zum 26. September und solle der Verhinderung schwerer Straftaten dienen. Als Beispiele wurden unter anderem Volksverhetzung und Verstöße gegen das Versammlungsrecht genannt.

18:49 Wieder mehr Deutsche von Armut bedroht

Berlin - Ungeachtet der guten Wirtschaftslage sind wieder mehr Menschen in Deutschland von Armut bedroht. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamts hervor, die dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" vorliegen. Demnach stieg der Anteil der von Armut bedrohten Menschen 2015 auf 15,7 Prozent - 0,3 Punkte mehr als im Vorjahr. 2014 war die Quote leicht gefallen. Als armutsgefährdet gelten Menschen, die über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens verfügen. 2014 waren das weniger als 917 Euro monatlich.

17:53 Europäische Union ringt um einen Neustart

Bratislava - Sichere Grenzen, Schutz vor Terror, Jobchancen: Die Europäische Union ringt um einen Neustart, um das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen. Knapp drei Monate nach dem Votum der Briten für einen EU-Austritt feilen die 27 verbleibenden Staaten in Bratislava an einem Plan für die nächsten Monate. Bundeskanzlerin Angela Merkel mahnte rasche Fortschritte an. Man sei in einer kritischen Situation, sagte sie. Es geht um eine sogenannte Agenda von Bratislava oder auch "Bratislava Roadmap", mit der die EU Handlungsfähigkeit beweisen will.