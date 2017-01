Inzlingen (mv). Sportlich fit und gesund zu bleiben ist seit Jahren einer der Gründe, warum die Abteilung Lauftreff des TV Inzlingen (TVI) von Jung und Alt gleichermaßen Zuspruch erfährt und bei zahlreichen Laufveranstaltungen Präsenz zeigt.

Dass es den Mitgliedern des Lauftreffs daneben auch noch jede Menge Spaß macht, sich sportlich zu betätigen und die entsprechende Geselligkeit zu erfahren, bestätigte sich am Dienstagabend bei der Abteilungsversammlung des Lauftreffs.

In seinem Jahresbericht erinnerte Abteilungsleiter Willibald Frey an die jeden Dienstag stattfindenden Lauftreffs in der Wasserschlossgemeinde, die immer sehr gut besucht seien. Die meisten Präsenzzeiten hatten Gisela und Willibald Frey, gefolgt von Erika Kopf, Diana Strecker, Reiner Dunkel und Felicitas Röver.

In Bezug auf das Wettkampfgeschehen im Jahr 2016 berichtete Willibald Frey, dass sich insgesamt 20 Aktive und fünf Schüler daran beteiligt hätten. Sie seien 62 Mal an 21 Orten an den Start gegangen. Die meisten Starts hätten Marc Müller, Kathrin Braun-Michel und Reiner Dunkel absolviert. Ihnen folgten – in der Reihenfolge der Starts – Fritz Kaspar, Manuel Schmidt, Andreas Rösch, Stefanie Kremer und Erika Kopf. Die längsten Strecken absolvierten im Jahr 2016 Kathrin Braun-Michel mit 101.6 Kilometern, Reiner Dunkel mit 85,7 Kilometern, Andreas Rösch mit 60,5 Kilometern und Marc Müller mit 54,9 Kilometern.

Insgesamt beteiligte sich der TVI-Lauftreff an sechs Halbmarathon-Veranstaltungen, 19 Mal an 10-Kilometer-Läufen und sechs Mal bei 15-Kilometer-Läufen. Am besten besetzt waren der Waieländer Volkslauf vor heimischer Kulisse, der Buttenberglauf, der Frauenlauf in Bern und Adelhausen sowie der Schluchseelauf, bilanzierte Frey.

Zwei Vereinsmeister

Sieben Mal belegte der Lauftreff erste Plätze, hinzu kamen neun zweite und vier dritte Plätze. Insgesamt entspreche die sportliche Bilanz daher in etwa derjenigen aus dem Jahr 2015. Sie hätte jedoch noch besser ausfallen können, wenn einige Sportler nicht aufgrund von langwierigen Verletzungen ausgefallen wären.

Zu Vereinsmeistern wurden bei der Abteilungsversammlung Fritz Kaspar und Stefanie Kremer gekürt. Auf die Folgeplätze gelangten Patrick Blau, Marc Müller und Reiner Dunkel.