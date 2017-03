Kandern 50 Jahre Autohaus Kiefer in Kandern

Kandern (os). Aus kleinen Anfängen zu einem leistungsfähigen, mittelständischen und nach wie vor inhaber- und familiengeführten Autofachbetrieb – so kann man die Entwicklung des Autohauses Kiefer in der Hauptstraße 80 am Ortsausgang von Kandern in Richtung Malsburg-Marzell umschreiben. Das von Kfz-Meister Andreas Kiefer in zweiter Familiengenration geführte Autohaus feiert am Wochenende sein 50-jähriges Betriebsbestehen mit einer großen Jubiläumsausstellung.

Am Samstag und Sonntag erwartet die Besucher auf dem Firmenareal nicht nur ein Einblick in die Werkstatt, den Verkaufsraum und die Ausstellungshalle inklusive Gesprächen mit Inhaber Andreas Kiefer, seiner tatkräftig mitarbeitenden Ehefrau Silke, den Gesellen Ulli Kiefer (Bruder des Inhabers) und Nadja Roser sowie Azubi Nils Zachau, sondern auch Bewirtung durch den Förderverein Brezele Buebe Kandern, musikalische Umrahmung am Samstag ab 15 Uhr mit der Band „Soul Rausch“ und am Sonntag ab 11 Uhr mit dem Handharmonika-Orchester Kandern. Am Sonntag ab 15 Uhr wird Franz Rädler aus Lörrach außerdem seine Papierkunst ausstellen. Er hat sie aus Papier unserer Zeitung gefertigt.

Gründer Hansjörg Kiefer

Gegründet wurde das Autohaus Kiefer von Hansjörg Kiefer, dem Vater von Andreas und Ulli Kiefer, in der Hammersteiner Straße in Kandern. Die kleine Reparaturwerkstatt dort war bald zu beengt, so dass sich der Kfz-Meister dazu ermutigt sah, 1972 in größere, neue Räume am Ortsausgang Richtung Malsburg-Marzell, an die Hauptstraße 80, umzuziehen. Zwei Jahre später wurden eine Ausstellungshalle und Büroräume angebaut.

Nach dem Tod von Hansjörg Kiefer im Jahr 1995 übernahm Sohn und Kfz-Meister Andreas Kiefer den Betrieb. Unterstützt wurde er bis zu deren Ruhestand von der 2012 verstorbenen Mutter Lilli. Deren Funktion als „gute Seele“ des Autohauses hat nun seit vielen Jahren die Ehefrau von Andreas Kiefer, Silke Kiefer, inne.

Das Autohaus Kiefer war zuerst eine Vertretung des nicht mehr existierenden Unternehmens Simca. Seit 35 Jahren ist es eine Ford-Service-Vertretung. Als solche hat sich das Team von Andreas Kiefer auf den Verkauf, die Wartung und Instandhaltung von Ford-Fahrzeugen spezialisiert. Die Kfz-Fachleute im Team übernehmen aber auch die Wartung und Instandhaltung an Fahrzeugen aller Hersteller.