Kandern (os). Seit 1994 führt die Apothekerin Elvira Räpp-le die Kanderner Apotheke am Blumenplatz. Dabei steht ihr ein achtköpfigen Fachfrauen-Team zur Seite. Zum Monatsende vollzieht sich nun in der Führung der Apotheke ein Wechsel: Räpple geht in den Ruhestand und übergibt an die neue Inhaberin Pia Hülsen.

Die neue Chefin der Apotheke am Blumenplatz wird das Team von Räpple genauso übernehmen wie das in freundlich gestalteten Räumen an der Hauptstraße in Kandern gebotene umfassende Dienstleistungsangebot. Wichtig ist der neuen Blumenplatz-Apothekerin, die am 1. Februar mit einem Sektumtrunk die Übernahme begeht, die individuelle, freundliche und fachlich kompetente Beratung.

Hülsen stammt aus Würzburg, wo sie auch Pharmazie studiert hat. Nach ihrer Tätigkeit in einer Apotheke in Baden-Baden war sie zuletzt in Freiburg Leiterin einer Filiale. Mit der Selbstständigkeit in Kandern erfülle sich für sie ein Lebenstraum, sagt Pia Hülsen.

Ein Schwerpunkt der Apotheke am Blumenplatz ist der Bereich Naturheilkunde und Homöopathie. Angeboten werden auch Hilfsmittel wie Kompressionsstrümpfe nach Maß, Inhaliergeräte und Milchpumpen – auch leihweise. In der Apotheke findet der Kunde auch Cremes sowie eine Vielzahl an Teesorten.

Ein Lieferdienst stellt sicher, dass Kunden, die nicht selbst in die Apotheke kommen können, ihre Medikamente nach Hause gebracht bekommen. Durch den Anschluss an Großhändler ist die Apotheke dazu in der Lage, auch seltene, nicht vorrätige Medikamente innerhalb eines halben Tags zu beschaffen. Bis 12.30 Uhr, auch per E-Mail, bestellte Produkte sind noch am selben Tag ab 16 Uhr abholbereit, bis 18.30 Uhr bestellte Waren am nächsten Tag ab 8.30 Uhr. Damit stelle man sich schon länger der Konkurrenz von Internet-Apotheken, fügt Elvira Räpple an.

Die Öffnungszeiten bleiben auch unter neuer Leitung wie gewohnt: täglich von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18.30 Uhr. Mittwochs und samstags hat die Apotheke am Blumenplatz nur vormittags geöffnet.

n Kontakt: Tel. 07626 / 7970, E-Mail: info@apokandern.de,

Info: www.apotheke-am-blumenplatz.de.