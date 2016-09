Kandern (os). Das Kanderner Reitturnier hat gestern am frühen Nachmittag mit den ersten vier von insgesamt 18 Spring-Prüfungen einen Auftakt nach Maß hingelegt. Bei herrlichem Spätsommerwetter freuten sich die Organisatoren aus dem Reitclub Kandern um den Vorsitzenden Reiner Gräßlin und die Stadtverwaltung vor allem darüber, dass die Vorarbeiten in bester Stimmung und problemlos abgelaufen waren. Angesichts des guten Wetters wird auch für heute und vor allem morgen mit einem Großaufmarsch an Zuschauern gerechnet. Wie in den Vorjahren werden die Turniergastgeber unterstützt von den Parcourschefs Volker Trefzger aus Schopfheim und Hans Dussler aus Balingen, die für den Aufbau der Springhindernisse sorgen, von den Jugendwehren aus der Stadt und den Stadtteilen sowie aus Malsburg-Marzell, die den Parcoursdienst betreuen, sowie der Stadtmusik und dem VdK, die für die Bewirtung verantwortlich zeichnen. Heute geht es in der Au ab 8 Uhr reitsportlich zur Sache, morgen ab 8.30 Uhr. Höhepunkt am Nachmittag ab 15.15 Uhr ist das S-Springen mit Stechen um den „Großen Preis der Brauerei Rothaus“. Das Budenfest in der Kanderner Innenstadt beginnt heute mit dem Bewirtungsbetrieb ab 15 Uhr. Ab 16.30 Uhr konzertiert die Stadtmusik, um 17 Uhr nimmt Bürgermeister Christian Renkert den Fassanstich vor und ab 20 Uhr spielen die Kapellenbergmusikanten. Am Sonntag ist Feststart mit dem Festgottesdienst ab 10 Uhr, anschließendem Frühschoppenkonzert und Kinderbudenfest ab 14 Uhr. Der Roßmärt draußen in der Au beginnt am Montag um 9 Uhr, eine Jury bewertet Gespanne, Zuchtfamilien und Einzelpferde.