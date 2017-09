Kandern Erstaunliche Wendemanöver am Himmel

Kandern-Holzen (sih). Mit dröhnendem Motor steigt ein Modellflugzeug immer höher hinauf gen Himmel. „Guck mal, Opa, wie der fliegt“, ruft ein kleiner Junge und sein Großvater bestätigt: „Ich seh’ ihn schon gar nicht mehr“. Zum Flugtag mit Pistenfest des Aero-Modell-Clubs Markgräflerland haben sich Piloten aller Sparten des Modellflugs eingefunden. Segelflugmodelle, die mit Schleppflugzeugen in den Himmel gezogen werden, Motor- und Elektroflugmodelle, Fallschirmspringer, Jets, Helikopter und Multikopter (Drohnen), Synchron-Kunstflug und vieles mehr gibt es an diesem Wochenende zu sehen. 14 Gastpiloten aus Deutschland, der Schweiz und Frankreich gesellen sich zu den Clubmitgliedern.

Das Wetter ist indes durchwachsen. Nach der sonnigen Eröffnung am Samstagvormittag schieben sich nun die grauen Wolken immer dichter zusammen über dem Modellflugplatz am Sausenhard, ein Windsack flattert im Ostwind. In einer Linie haben sich Piloten samt ihrer fern gesteuerten Motorflugmodelle entlang des Flugfelds aufgereiht. Ein kleiner gelber Helikopter steigt auf, vollführt erstaunliche Wendemanöver und viele weitere Figuren. Dann kommt die „Extra 230“ eines Schweizer Gastpiloten an den Start, ein 14 Kilogramm schwerer Nachbau eines Original-Kunstflugzeugs mit 2,70 Metern Flügelspannweite. „Das gibt eine irrsinnige Performance“, kündigt der Ansager an. Es folgen Rollen und Turns, Flachtrudeln, Messer- und Sinkflug. „Das ganze Aresti-Programm“, fasst Clubvorsitzender Michael Hougen zusammen. Bald darauf gibt der dunkle Himmel einen effektvollen Hintergrund ab zum Synchronflug zweier „JU 52“ mit ihren farbig leuchtenden Positionslichtern.

Um 14.20 Uhr setzt der Regen ein und die Szenerie ändert sich schlagartig. Rasch werden die Modellflugzeuge abgedeckt, große und kleine Besucher suchen Schutz im Vereinsheim und unter dem überdachten Vordach. Bei Regen geht nicht viel: Nässe kann die empfindlichen Steuerungen beschädigen. Je nach Modell stören die Regentropfen die laminare Strömung an den Flügeln, vom zusätzlichen Gewicht ganz zu schweigen.

„Machen Sie sich’s so lange in der Kaffeestube gemütlich“, rät Moderator Meinhard Hein: „In zehn Minuten, einer halben Stunde oder zwei Stunden ist der Regen wieder vorbei“. Und genau so passiert es auch.