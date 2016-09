Kandern. Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, bis Jan Barucki und Karolina Barucka, 20-jährige Zwillinge aus dem deutschen Rheinfelden mit polnischer Herkunft, die Clubtitel des Golfclubs Markgräflerland Kandern sowohl bei den Herren als auch bei den Damen für sich erringen würden. Die Clubmeisterschaften am vergangenen Wochenende über drei Runden (54 Löcher) führten nun zu diesem erwarteten Ergebnis: Karolina siegte bei den Damen mit 220 Schlägen (4 über Par – neuer Clubrekord bei den Ladies), ihr Bruder Jan bei den Herren mit 221 Schlägen (5 über Par). Der ganze Golfclub freute sich mit Jan und Karolina über ihre Ergebnisse, die – als Resultat systematischer Förderung – internationalem Niveau im Amateurgolf entsprechen. Neben ihnen dürfen aber auch alle anderen Teilnehmer der 30. Clubmeisterschaften nicht vergessen werden. Auch wenn die Abstände zu den späteren Siegern teilweise beträchtlich waren, so verdient doch das Bestehen dreier Runden über je 18 Löcher an zwei Tagen an sich schon eine Ehrenmeldung. Sechs Spielerinnen bei den Damen und acht Spieler bei den Herren qualifizierten sich nach den Runden am Samstag- und Sonntagvormittag für den finalen Durchgang am Sonntagnachmittag, welcher die erwähnten Sieger hervorbrachte. Carl Zickenheimer wurde bei den Herren Zweiter mit elf Schlägen über Par, Rebekka Koch (noch Juniorin) bei den Damen mit 23 Schlägen über Par. Erfreulich ist ebenso, dass sich in den verschiedensten Kategorien zahlreiche Spielerinnen und Spieler zur Teilnahme eingeschrieben hatten, für die von vornherein das Motto „Mitmachen ist wichtiger als Siegen“ galt. Für sie beschränkten sich die Clubmeisterschaften auf zwei Runden, aber sie sind Träger der in Kandern bemerkenswert gelebten Clubkultur.