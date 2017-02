Kandern (os). Nach 70 Jahren Familientradition Schweinlin in der gleichnamigen Schreinerei in der Ziegelstraße gab es am Samstag einen Wechsel. Der 65-jährige Hans Schweinlin ging in den Ruhestand und übergab im Rahmen einer kleinen Feierstunde den Betrieb an Gerhard Benischke. Der 50-jährige Schreinermeister aus Malsburg, der in Gupf lebt, wird das Handwerksunternehmen unter der Bezeichnung „Holz plus“ weiterführen.

Bei der Feierstunde, in der auch Bürgermeister Christian Renkert dem neuen Betriebsinhaber alles Gute und viel Erfolg wünschte, erinnerte Hans Schweinlin an die Tradition der Schreinerei an der Ziegelstraße. Die einst unter dem Namen Kiefer firmierende Schreinerei hatte Adolf Schweinlin, der Vater von Hans Schweinlin, 1947 übernommen. Sohn Hans lernte bei seinem Vater, sammelte danach einige Jahre Erfahrung, unter anderem in Basel und legte 1975 die Meisterprüfung ab. Vier Jahre später, 1979, übernahm er den väterlichen Betrieb, den er kontinuierlich ausbaute und gemeinsam mit zumeist drei Mitarbeitern, zwei Gesellen sowie einem Auszubildenden führte.

„Die Ausbildung junger Menschen war mir stets sehr wichtig“, sagte Hans Schweinlin mit Hinweis darauf, dass er in den 38 Jahren Betriebsführung mehr als zwei Dutzend Schreiner ausgebildet hat. Schweinlin war auch berufsständisch engagiert: als Mitglied der Meisterprüfungskommission der Innung und als Sachverständiger und Gutachter. Dieses Engagement für seinen Berufsstand wird er auch im Ruhestand weiterführen.

Gerhard Benischke hat nach Ausbildung und Meisterprüfung 2004 den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. In Kooperation mit anderen Handwerkern hat er sein Domizil im Gewerbegebiet Käppele. Seit 2012 firmiert die Schreinerei von Benischke als „Holz plus“. Als er erfuhr, dass Schweinlin mittelfristig in Ruhestand gehen würde und einen Betriebsnachfolger suchte, stieg er im Dezember 2014 bei ihm ein und übernahm nun den Betrieb.

Benischke wird ähnlich wie sein Vorgänger ein breites handwerkliches Spektrum bieten, den Schwerpunkt dabei im individuellen Möbel- und Innenausbau setzen. Auch kleine Reparaturen an Holzteilen aller Art wird er, mit gelegentlicher Unterstützung durch Hans Schweinlin, weiter vornehmen.

Weitere Informationen im Internet: www.holzplus.eu.