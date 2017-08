Kandern Fest fürs neue Löschfahrzeug

Von Ines Bode

Zwei große Themen wurden in der Sitzung des Ortschaftsrats behandelt: Zum einen ging es um die Anmeldung der Wünsche für den Haushaltsplan 2018, zum anderen kam das Einweihungsfest für das neue Feuerwehrfahrzeug zur Sprache.

Kandern-Holzen. „Gefeiert wird am 16. und 17. September“, sagte Ortsvorsteher Willi Weiß. Die Genehmigung vom Landratsamt zur Sperrung der Talstraße für besagtes Wochenende sei eingetroffen. Geplant sei, das Teilstück vom „Hirschen“ bis zum Abzweig Burgstraße (Kreuzung Kastanie) für den Durchgangsverkehr zu sperren. Die Umleitung erfolge über die Behlenstraße.

Für Samstag wird von Abteilungskommandant Helmut Zumkehr eine Feuerwehr-Oldtimer-Rallye organisiert. Am Sonntag wird das Publikum nach dem Gottesdienst und der Segnung mit Schauübungen unterhalten, auch durch Abteilungen des Umlands. Los geht es an beiden Tagen um 11 Uhr, für Mittagessen wird gesorgt sein. Als Festmeile dient das Areal beim Kinderspielplatz.

Das Fahrzeug, das im Mittelpunkt der Feierlichkeiten steht, ist ein MLF (Mittleres Löschfahrzeug) und bereits im Mai eingetroffen. Darauf wies Ortschaftsrat Martin Scheurer hin. Es hat einen Wert von rund 170 000 Euro.

Ums Geld ging’s auch bei der Auflistung von Sanierungsmaßnahmen im Ortsgebiet. Weiß zählte im Wesentlichen bekannte Vorhaben auf, einige warten auf ihre Vollendung, andere noch auf den Beginn.

Den größten Brocken bilden mit je 30 000 Euro zwei Posten im Rahmen der Feldwege-Sanierung. Zum einen müsse der untere Teil der Alten Poststraße vom Abzweig „Gupfweg“ an der Kreisstraße bis zur Kaltenherberge hinüber saniert werden: Randbefestigungen sind hier abgebrochen. Zum anderen müssen die Feldwege in Dorfnähe dringend erneuert werden.

Gleiches gilt für das Friedhofsdenkmal an der Mauerseite, die parallel zur Kreisstraße verläuft, und mit 8000 Euro veranschlagt wird. Bisher gab’s nur provisorische Säuberungsaktionen, jetzt ist ein richtiges Polieren nötig.

Auch bei der Spielplatz-Rutsche „wird’s Zeit“, immer größer werde ein Riss auf der Bahn. Nun sollen Angebote eingeholt werden, um die Rutsche zu ersetzen.

Weiterhin steht die Erneuerung der Info-Tafel an der Talstraße auf Höhe des Spielplatzes an. Aufgestellt im Jahr 1989 sind einige Angaben nach 28 Jahren nicht mehr aktuell. Unter Altersschwäche leiden auch die Sanitäranlagen des Rathauses, ein bekanntes Problem, das hoffentlich dieses Jahr gelöst werde, sagt Weiß.

Nahezu abgeschlossen indes sind die Arbeiten an einem Gebäude beim Storchengehege. Es fallen hierfür nur Materialkosten an, hauptsächlich gehe es jetzt noch um eine Wand.

Vor dem Winter sei ferner eine Torhälfte der Feuerwehrgarage zu ersetzen, weil der Raum beheizt werde, so Weiß. Die Zuständigkeit liege beim Bauhof, Gespräche liefen bereits.

Automatisch sind in der Haushaltsplanung zudem Gelder für den Unterhalt von Wegen in Höhe von 4500 Euro und von Straßen in Höhe von 5500 Euro in Holzen enthalten.

„Es ist einiges gemacht worden“, blickte Weiß zurück. Löblich erwähnte er, dass zwei Spielplatzgeräte gestiftet wurden.