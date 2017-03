Von Alexandra Günzschel

Dieselben Geschichten sowohl mit literarischen als auch mit filmischen Mitteln erzählt: Bei den achten Kanderner Film- und Literaturtagen für Kinder und Jugendliche können auch in dieser Hinsicht wieder Vergleiche gezogen werden. Die Veranstaltungsreihe widmet sich in diesem Jahr schwerpunktartig dem Thema Zukunft.

Kandern. Die Film- und Literaturtage sind ein Gemeinschaftsprojekt des Kommunalen Kinos Kandern, der Stadtbücherei, der August-Macke-Schule sowie der Grundschulen aus Kandern und Malsburg-Marzell. Mit eingebunden ist seit vier Jahren auch ein Kurzfilmwettbewerb für Jugendliche bis 18 Jahre. Auf Wunsch vieler Jungfilmer lautet das Thema für den Filmpreis 2017 in diesem Jahr „Zukunft“. Nun warten die Veranstalter gespannt auf die diesjährigen Beiträge. Bis spätestens Montag, 13. März, müssen sie eingereicht sein.

Horst Brenneisen, Initiator des Kurzfilmwettbewerbs, weiß zwar noch nicht, wie viele Beiträge eingehen werden. Da es aber noch nie mehr als zehn Filme waren und zum Teil immer dieselben Jugendlichen mitmachen, möchte er die Konzeption nach der diesjährigen Verleihung des Filmpreises noch einmal überdenken. Vorstellen könnte er sich eine Ausweitung des Wettbewerbs über das Kandertal hinaus, am besten in Kooperation mit anderen Organisationen als Partner.

Peter Diegel, Leiter der Stadtbücherei, schlug in diesem Zusammenhang das Kinomobil Freiburg vor. Auf diese Weise könnten Anleitungen über das Filmemachen in das Konzept integriert werden. Die Fotografische Gesellschaft Dreiland wurde als weiterer denkbarer Partner genannt.

In diesem Jahr bleibt vorerst alles wie gehabt: Als Jurymitglieder stehen neben Horst Brenneisen und Jutta Quasnowitz zwei Schülerinnen fest. Siegerehrung ist am Freitag, 17. März, ab 19 Uhr im Kino Kandern. Es werden wieder alle eingereichten Beiträge gezeigt.

Die Kanderner Film- und Literaturtage beginnen bereits am Montag, 13. März. Denn an den Werktagen lassen sich die Lesungen für Schüler besser ins Programm integrieren. In diesem Jahr ist es nicht gelungen, Kinderbuchautoren nach Kandern zu holen, viel versprechende Vorleser wurden dennoch gefunden.

Mit eingebunden in das Programm ist auch der Vortrag des Freiburger Rechtsanwalts und Bürgerrechtlers Udo Kauß zum Thema Datenschutz in der Stadtbücherei (Eintritt zehn Euro, ermäßigt acht Euro). Kauß steht auch am nächsten Morgen als Diskussionspartner zum Film „Snowden“ bereit.

Die einzelnen Veranstaltungen im Kinosaal stehen grundsätzlich allen Interessierten offen.