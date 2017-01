Kandern (os). Das „Historische Gasthaus zur Weserei“ in Kandern geht in seinen Ursprüngen aufs 15. Jahrhundert zurück und ist eine der ältesten Gaststätten im Kreis Lörrach. Vor rund fünf Jahrhunderten war das wuchtige Gebäude am Stadtausgang Richtung Malsburg Sitz der Markgräflerischen Bergwerksverwaltung und hatte gleichzeitig das Schankrecht zur Verköstigung der Bergleute und Hüttenarbeiter.

Vor 140 Jahren, 1877, übernahm die Familie Kramer-Eichin die „Weserei“ und führte sie zu einer Position an der Spitze der regionalen Gastronomie. Die in vierter Familien-Generation die „Weserei“ führenden Wirtsleute Ullrich und Renate Kramer haben im renommierten Haus seit 1991 das Sagen und nun gleich mehrere Gründe zu feiern: 140 Jahre „Weserei“ in Familienbesitz, 60 Jahre seit der Übernahme durch die Eltern Anna und Gerhard Kramer und damit sechs Jahrzehnte gehobene Gastronomie sowie 30 Jahre Hotelbau.

Aus diesem Anlass wird nun ein Jubiläumsmenü angeboten: vom 1. Februar bis zum 12. Februar zu den üblichen Restaurant-Öffnungszeiten von Mittwoch bis Sonntag. Außerdem gibt es eine Jubiläumsverlosung.

„Unser Haus bietet seit 60 Jahren gutbürgerliche Markgräfler Küche auf gehobenen Niveau. In den 60er Jahren und Anfang der 70er Jahre leuchtete gar ein „Michelin“-Stern über der Weserei“, erinnert sich Ullrich Kramer. Er setzt seit der Übernahme des elterlichen Betriebs vor 26 Jahren mit seiner Küchenbrigade weiter auf dieses Konzept. Das wurde und wird in Form von guten Noten in vielen einschlägigen Gastronomieführern und vor allem auch durch viele zufriedene Stammgäste bestätigt. „Gerade unseren Stammgästen wollen wir mit den Jubiläumsangeboten Danke sagen“, betonen die Kramers.