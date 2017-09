Kandern „Gemeinsam sind wir stärker“

Von Rolf-Dieter Kanmacher

„Gemeinsam sind wir stärker!“ Diese Spruchweisheit ist ein schon bewährtes Erfolgsrezept für die Arbeit der Fußballvereine im Raum Kandern im Jugendbereich. Kein Wunder also, dass es auch in der jetzt anlaufenden Saison 2017/18 fortgesetzt wird. Dritter Verein im Bunde ist von der D-Jugend an der SV Liel-Niedereggenen.

Markgräflerland. Die Verantwortlichen der Jugendabteilungen der drei Vereine, an der Spitze Günter Argast und Dominik Garbe für den FC Kandern, Harald Oßwald als Jugendleiter der Sportgemeinschaft Malsburg-Marzell und Heiko Stoll für den SV Liel-Niedereggenen haben in den letzten Wochen zusammen mit den Trainern und Betreuern der verschiedenen Mannschaften die entscheidenden Weichen gestellt. Für einige Mannschaften, etwa für D-, C-, B- und A-Jugend, hat die Spielrunde schon begonnen, die anderen greifen am Wochenende in das Geschehen ein.

Im F- und E-Jugendbereich arbeiten der FC Kandern und die SG Malsburg-Marzell schon seit Jahren zusammen, Liel-Niedereggenen stellt hier eigene Teams. Der jüngste Fußballnachwuchs trainiert als von der Sportgemeinschaft Malsburg-Marzell geführte Mannschaft in der Vorrunde in Kandern. Trainer und Betreuer sind in dieser Altersklasse Eva Hunzinger, Mario Leonhardt, Garry Edwards und Ralf Kiefer.

Bei den E-Junioren nimmt eine Mannschaft unter der Bezeichnung SG Malsburg/Marzell am Rundenspielbetrieb teil. Verantwortliche Trainer sind hier Günter Argast und Tim Hackbarth, Gespielt wird in der Vorrunde in Kandern, in der Rückrunde auf dem neuen Kunstrasenplatz der SG in Malsburg.

Bei den D-Junioren steigt auch der SV Liel-Niedereggenen ein. Diese nehmen unter der Bezeichnung SG Liel-Niedereggenen sogar mit zwei Mannschaften am Spielbetrieb teil. Trainer sind Fabian Schmid, Christoph Mühle und Markus Tröndlin. Trainiert und gespielt wird in der Vorrunde in Liel.

Die C-Junioren – aufgestiegen in die Kreisliga – nehmen unter der Bezeichnung SG Kandern am Spielbetrieb teil. Trainer sind Thomas Argast und Chris Dunke.

Die B-Junioren werden als SG Kandern geführt und von Dominik Garbe und Harald Oßwald trainiert.

Die A-Junioren, gemeldet als SG Liel-Niedereggenen, stehen unter der Betreuung von Markus Graf und Uwe Frahm, gespielt und trainiert wird aktuell in Liel.

Insgesamt sind es also mehr als hundert Jugendliche, Mädchen und Jungen, die in diesem Verbund der Fußballvereine dem Ball nachjagen. Ein wichtiges Anliegen der drei Vereine ist es nach wie vor, Trainer und Betreuer für die Mannschaften zu finden.

Die A-Junioren der Spielgemeinschaft Liel / Kandern spielen am Sonntag, 24. September, ab 12.30 Uhr in Liel gegen die Altersgenossen des FC Bad Säckingen.

Heute, Samstag, sind die FI- und FII-Junioren ab 10.30 Uhr beim F-Juniorenspieltag in Hauingen dabei.

Ab 11 Uhr tragen die E-Junioren der Spielgemeinschaft Malsburg-Marzell/Kandern ihr erstes Punktspiel beim FC Huttingen aus.

Ab 12.15 Uhr spielen die DII-Junioren der Spielgemeinschaft Liel/Kandern im Grütt in Lörrach gegen die D4-Junioren des FV Lörrach-Brombach, im Anschluss daran spielen die DI-Junioren gegen die DII-Junioren des FV Lörrach-Brombach.

Um 15 Uhr sind die D-Junioren der Spielgemeinschaft Kandern/Liel in Herten im Einsatz, und die B-Junioren der Spielgemeinschaft Kandern/Liel treten um 16 Uhr in Haagen an.

Das Punktspiel der C-Junioren wurde auf Dienstag, 26. September, 18.30 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz in Liel vorverlegt.