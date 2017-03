Kandern Im Süden hat er sein Glück gefunden

Kandern-Wollbach (cre). Arnold Carstensen – zum dritten Mal findet sich der gebürtige Schleswig-Holsteiner als Jubilar in unserer Zeitung. Nach dem 80. und der Goldenen Hochzeit wird jetzt sein 85. Geburtstag, den er am Sonntag in Wollbach feiern kann, gebührend gewürdigt.

Da der Arbeitsmarkt nach dem Krieg im äußersten Norden der noch jungen Republik, wo Carstensen mit fünf Voll- und zwei Halbgeschwistern aufgewachsen war, darnieder lag, suchte der junge Kfz-Mechaniker im Süden sein Glück. Am 11. August 1951 stieg er, mit allen damals möglichen Führerscheinen in der Tasche, in Efringen-Kirchen aus dem Zug und wusste sofort: „Hier bleibe ich!“

Nachdem er in einer Ziegelei, als Tankwart und als Fahrradmechaniker seine Brötchen verdient hatte, erhielt er im Jahre 1952 eine Anstellung in seinem Traumberuf als Lkw-Fahrer. Mit einem Intermezzo bei der Rollfuhr der Bahn war er danach bis zum Renteneintritt als Fuhrunternehmer selbstständig.

Sein „Vreneli“, ein echtes Wollbacher Mädchen, heiratete Carstensen 1956. Gemeinsam haben sie zwei Kinder und inzwischen zwei Enkel und zwei Urenkel. Mit seiner Frau war der autobesessene Jubilar im ganzen Land zu Stock-Car-Rennen unterwegs. Über 30 Jahre war er im Vorstand des „Audi 100 Coupé S Clubs“ in Lörrach aktiv. Etliche Urkunden in der Garage zeugen von den motorisierten Umtrieben des in der Zwischenzeit doch ruhiger gewordenen Seniors.

Arnold Carstensen wurde im Markgräflerland heimisch. In mehreren Vereinen, wie dem örtlichen Sportverein, dem Musik- und dem Gesangsverein sowie den Schützenvereinen in Wollbach und in Fahrnau ist er seit Jahrzehnten Mitglied.

Dennoch ist das Nordlicht auch seiner alten Heimat an der Waterkant treu geblieben. Neben zahlreichen privaten und berufsbedingten Fahrten quer durch Europa zieht es ihn immer wieder zu einem Besuch in die meerumschlungene Heimat.