Kandern-Wollbach (ag). In Wollbach sollen Bauplätze entstehen: Im Ortschaftsrat wurde am Dienstag die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Gebiet „Tieracker“ entlang der Egerten-straße einstimmig befürwortet. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag, 19.30 Uhr, kommt das Thema erneut auf die Tagesordnung.

Das geplante Baugebiet am nördlichen Ortsrand von Wollbach umfasst 2,8 Hektar. Nach Ansicht der Verwaltung stellt es eine „maßvolle Erweiterung der Bebauung in diesem Bereich“ dar. Ziel ist es, mit dem Baugebiet der konkreten Nachfrage nach Bauplätzen zu entsprechen und auch künftig Bauland in Wollbach bereitstellen zu können. Dafür will die Stadt im Bereich „Tieracker“ nun auch Grundstücke erwerben.

Zu allererst gilt es nun, Fragen des Arten- und Umweltschutzes abzuklären. Ist in dem Gebiet eine seltene Art zu Hause, könnte dies die Bebauungspläne erheblich erschweren. Hierfür soll nun ein Umweltbericht für 16 600 Euro in Auftrag gegeben werden. Für eine Hauptuntersuchung hinsichtlich Fledermäusen könnten weitere 2924 Euro fällig werden.

Die städtebaulichen Leistungen für den Bebauungsplan „Tieracker“ sollen zum Angebotspreis von 23 665 Euro an die Stadtbau Lörrach vergeben werden.

Die Gesamtkosten in Höhe von 40 264 Euro (ohne Fledermausuntersuchung) können aus Mitteln finanziert werden, die im Jahr 2016 nicht in Anspruch genommen wurden. Sie sollen nun ins Haushaltsjahr 2017 übertragen werden.