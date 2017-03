Kandern Kandern auf einen Blick

In den nächsten Tagen wird die neue Informationsbroschüre der Stadt Kandern an alle 3800 Haushalte verteilt. Das 55 Seiten starke, übersichtliche Heft wurde erstmals in Eigenregie erstellt. Ein „wertvoller Ratgeber bei vielfältigen Fragestellungen“ soll die Informationsbroschüre sein. So äußert sich Bürgermeister Christian Renkert im Vorwort.

Kandern. In diesem Kontext sind auch die Firmenporträts zu sehen, für die die hintere Hälfte der Broschüre reserviert ist. In Form von Visitenkarten der einzelnen Unternehmen sind dort auch alle erforderlichen Kontaktdaten enthalten. 32 Firmen haben die Möglichkeit genutzt, sich in der Broschüre zu präsentieren. Sie haben damit auch zur Finanzierung des für die Stadt kostenneutralen Projekts beigetragen.

Zunächst aber werden in der Broschüre Kandern und seine Ortsteile vorgestellt. Zwei Seiten zu „Freizeit und Kultur“ führen Veranstaltungshöhepunkte im Jahresverlauf ebenso auf wie Museen und Freizeiteinrichtungen, geben aber auch Auskunft zu den Themenwegen rund um Kandern.

Übersichtlich mit Kontaktdaten gestaltet sind auch die Informationen zu Behörden, Vereinen, Parteien, Bildungseinrichtungen, Ärzten, Kirchen oder auch der Feuerwehr mit ihren einzelnen Abteilungen.

Die Idee, die Broschüre selbst zu gestalten, kam vom Bürgermeister, der andernorts ein ansprechendes Exemplar entdeckt hatte. Mit Hilfe von Claudia Röder von der Tourist-Information und Kai Springer, der eine Werbeagentur in Wollbach betreibt, wurde das Vorhaben schließlich umgesetzt. Ziel war es, die Broschüre übersichtlicher und ansprechender zu gestalten. Auch den Firmen wurde dabei mehr Platz für weniger Geld eingeräumt, wie Röder und Springer betonen.

Ohnehin wurde es Zeit für eine neue Auflage. Die vorherige fünfte stammte noch aus dem Jahr 2011und hat an Aktualität deutlich eingebüßt. Ein gutes Jahr, seit Ende 2015, wurde an der Neuauflage gearbeitet, die nun erschienen ist. Für die Zukunft könnte sich Kai Springer einen deutlich kürzeren Zyklus vorstellen, um die Informationen auf einem aktuellen Stand zu halten.

Die Broschüre ist in einer Auflage von 6000 Stück erschienen und wird auch im Rathaus, bei der Tourist-Information und in Ferienunterkünften ausgelegt. Außerdem wird das Informationsheft ab heute bei der Regio-Messe am Stand der Stadt Kandern an interessierte Besucher verteilt und ist im Internet auf der Homepage der Stadt als pdf-Datei hinterlegt. Die Ausgabe an Neubürger erfolgt durch das Einwohnermeldeamt.