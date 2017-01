Kandern (ag). Sehr viele hohe Einzelspenden haben es möglich gemacht: Die Stadt Kandern konnte im vergangenen Jahr die Rekordsumme von 33 825 Euro in Form von Geld- und Sachspenden einnehmen. Der Großteil dieser Summe – nämlich 21 356 Euro – kam durch Geldspenden über 100 Euro zustande. Aber auch die Sachspenden über 100 Euro summierten sich auf 11 379 Euro. Und durch Geldspenden bis zu 100 Euro kamen weitere 1090 Euro zusammen.

In den besten Jahren bisher waren gerade mal rund 19 000 Euro an Spendengeldern zu verzeichnen. Grund genug für Rechnungsamtsleiter Benedikt Merkel, sich in der Gemeinderatssitzung bei allen Spendern zu bedanken.

Schaut man sich die 44 zweckgebundenen Spenden genauer an, dann sind es drei Bereiche, für die 2016 das Geld besonders locker saß: Jeweils neun Einzelspenden gingen im engeren oder weiteren Sinne an die Flüchtlingshilfe, die Freiwillige Feuerwehr oder sie waren für das Dorfjubiläum in Wollbach bestimmt.

Die größeren Summen kamen zumeist von den Banken. So spendete die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden unter anderem 7500 Euro für den 25. Städtlitag und weitere 5000 Euro für die neue Klangstele auf dem Walderlebnispfad. Von der Volksbank Dreiländereck kamen unter anderem 2000 Euro für die Ausstattung des Feuerwehrgerätehauses.

Größere Sachspenden der Bauunternehmen Lerner und Kammerer im Wert von insgesamt 6740 Euro flossen in die Schaugarage für den Feuerwehr-Oldtimer. Eine Sachspende in Höhe von 2000 Euro der Firma OtTo Haustechnik Service war für die Sanierung der WC-Anlage des Jugendraums in Riedlingen. Und das Gerätehaus bekam eine Küche von Tröndlin (1200 Euro).