Kandern-Riedlingen (sih). Es läuft rund beim Harmonika-Orchester Kandern (HOK). Mit insgesamt 14 Auftritten sorgten die Formationen des HOK 2016 dafür, dass in und um das Kandertal die Musik spielt. Der Probenbesuch ist richtig gut, die Teilnahme am Budenfest und die Bewirtung beim Jahreskonzert in der Black Forest Academy (BFA) brachten gute Einnahmen, die Kasse ist gefüllt, die Geselligkeit wurde gepflegt und die Vorstandswahlen verliefen reibungslos.

Nachwuchssorgen: Allerdings hat der Verein eine Sorge, die sich quer durch alle Formationen zieht. „Wir müssen uns anstrengen, entstandene und anstehende Lücken wieder zu schließen“, stellte Dirigentin Waltraud Sütterlin fest. Aktuell würden 23 Nachwuchsmusiker im Alter von vier bis über 70 Jahren ausgebildet. Eine Jugendabteilung gebe es seit einem Jahr nicht mehr, die Jugend spiele nun entweder im Aktiv- oder im altersgemischten Vorstufenorchester mit.

Für junge Musiker ist einiges geboten, Jugendleiterin Birgit Zerrer berichtete vom Ausflug zum Abenteuergolfplatz in Bad Säckingen und der Nachtwanderung nach Sitzenkirch. Doch die Ganztagsschule und der Umstand, dass viele Jugendliche nach dem Abitur die Gegend verließen, bleibe nicht ohne Folgen, sagte Sütterlin auf Anfrage unserer Zeitung. Das Ensemble „Akkodiemus“ wiederum legt aufgrund beruflicher Belastung 2017 eine Auftrittspause ein.

Rückblick: Hauptereignis im Jahreslauf war das erfolgreiche Jahreskonzert aller HOK-Formationen in der BFA. Des weiteren umrahmte das Aktivorchester das Jumelagetreffen zum Volkstrauertag und das Kirchenkonzert des gemischten Chors Riedlingen. Aktiv- und Seniorenorchester musizierten beim Platzkonzert im Gasthaus „Weserei“ und beim Herbstfest in Riedlingen.

Das rührige Seniorenorchester hatte insgesamt neun Auftritte in und um Kandern. Sein Dirigent, Wollbachs Ortsvorsteher Max Sütterlin, war im Zuge des 1250-Jahre-Jubiläums von Wollbach verhindert und lobte aus der „Ferne“ sein Orchester für „anhaltende Spielfreude, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit“.

Wahlen: Stellvertretender Vorsitzender Holger Brombacher (bestätigt), Schriftführerin Bärbel Schaufelberger (für Kerstin Oswald), Notenwartin Waltraud Rudloff (für Sabine Jung), Beisitzerinnen Kerstin Oswald (neu) und Waltraud Sütterlin (bestätigt), Passivbeisitzer Hanspeter Brombacher (bestätigt), Kassenprüferinnen: Barbara Bechtel und Ingeborg Schleith.

Ehrungen: Brigitte Wechlin (silberne Ehrennadel für 25 Jahre Passivmitgliedschaft), Juliane Körte (silberne Ehrennadel für zehn Jahre Aktivmitgliedschaft). Für lückenlosen Probenbesuch wurden Renate Schopferer, Kurt Kiefer und Gerhard Ambrosy geehrt.

Mitglieder: 25 im Aktiv-, 16 im Senioren-, 17 im Vorstufenorchester und 112 Passivmitglieder

Termine: Jahreskonzert in der BFA am Samstag, 18. März; Platzkonzert am Kanderner Blumenplatz am 14. Juli; Sommerkonzert in Feuerbach am 21. Juli

Kontakt: Vorsitzende Alexa Fehrenbacher, Tel. 07626/ 973 001, www.ho-kandern.de