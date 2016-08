21:49 Brasiliens Präsidentin abgesetzt - Nachfolger will Politikwechsel

Brasília - Nach einem monatelangen Machtkampf ist Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff des Amtes enthoben worden. Der Senat in Brasília votierte mit der notwendigen Zwei-Drittel- Mehrheit für die Absetzung der ersten Frau an der Spitze Landes. Insgesamt stimmten 61 Senatoren dafür und 20 dagegen. Nachfolger wird der bisherige Vizepräsident Michel Temer von der Partei der demokratischen Bewegung, der das Land mit einer liberal-konservativen Regierung nun bis zur nächsten Wahl Ende 2018 führen wird. Damit steht das Land nach 13 Jahren linker Regierung vor einem Politikwechsel.

21:48 Stahlkocher bangen um ihre Jobs: 7000 demonstrieren bei Thyssenkrupp

Duisburg - Widerstand gegen drohende Werksschließungen beim größten deutschen Stahlkonzern Thyssenkrupp: Rund 7000 Stahlkocher demonstrierten in Duisburg für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze und für Informationen über mögliche Sparpläne. "Wir fordern Fakten, kein dummes Geschwätz", sagte ein IG Metall-Sprecher. Hintergrund der Aktion war eine gleichzeitige Sitzung des Aufsichtsrats der Stahlsparte, bei der das Gremium über die Sparmaßnahmen beraten sollte. Für zusätzliche Verunsicherung sorgten laufende Gespräche mit dem indischen Konkurrenten Tata über einen möglichen Zusammenschluss.

20:46 Auto rast in Menschengruppe: Zwei Tote bei Verfolgungsjagd in London

London - Zwei Menschen sind in London ums Leben gekommen, als ein Auto in eine Gruppe von Passanten raste. Medienberichten zufolge soll es sich bei den Toten um eine etwa 40-jährige Frau und einen etwa 10-jährigen Jungen handeln. Drei Kinder seien verletzt worden. Wie Scotland Yard mitteilte, lieferte sich der Fahrer des Unfallwagens vor dem Unglück eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Er soll dabei die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Er wurde anschließend in Polizeigewahrsam genommen. Das Auto war zuvor als gestohlen gemeldet worden.