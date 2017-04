Kandern Schon das Jubiläumsjahr 2019 im Blick

Kandern (kn). Eine wichtige Rolle im sportlichen und gesellschaftlichen Leben der Stadt Kandern spielt der TSV Kandern mit seinen über 900 Mitgliedern und den drei Abteilungen Turnen und Leichtathletik, Ringen und Tischtennis. Dies machten die Berichte bei der Versammlung des Hauptvereins am Freitag im Turnerkeller wieder deutlich. Besonders groß war die Freude über den Aufschwung in der Jugendarbeit.

Rück- und Ausblick

Mit dem 175-jährigen Bestehen, das 2019 gefeiert werden kann, wird sich die Vereinsleitung in nächster Zeit intensiv befassen. Vorsitzender Jörg Schwarzwälder hatte dies am Schluss der von 30 Mitgliedern aller Abteilungen besuchten Versammlung angekündigt. Einige der Mitglieder erinnerten sich wohl noch an das viertägige und arbeitsintensive Fest zum 150-Jährigen im großen und nicht immer gut besetzten Festzelt in der Au im Jahr 1994. Schwarzwälder unterstrich weiter die harmonische Zusammenarbeit aller drei Abteilungen. Auch verwies er auf konstruktive Gespräche mit Stadtverwaltung und Schulverantwortlichen mit Blick auf die Hallensituation und Sportgeräte. Ein von Raimund Langer angesprochenes Ziel ist die Verbesserung der Freiluft-Sportanlagen bei der August-Macke-Schule. Schwarzwälder dankte den drei als selbständige Vereine tätigen Abteilungen für ihren Einsatz und besonders für deren intensive und erfolgreiche Jugendarbeit.

Erfolge

In der Folge gaben Raimund Langer für die Abteilung Turnen und Leichtathletik, Karl-Friedrich Weber für die Ringer und Gerd Bolanz für die Tischtennisabteilung wie zuvor schon in ihren Abteilungsversammlungen die jeweiligen Abteilungsberichte bekannt. Übereinstimmend wurde das Budenfest als wirtschaftliche Grundlage für den kostspieligen Sportbetrieb benannt. Alle Abteilungen berichteten von einer intensiven und florierenden Jugendarbeit: So kann gerade auch die Tischtennisabteilung nach einer gewissen Stagnation, nicht zuletzt dank einer erfolgreichen Aktion im Ferienprogramm, künftig wieder zwei Jugendmannschaften in die Wettbewerbe schicken. 20 Kinder und Jugendliche sind im Tischtennistraining.

Bei den Ringern ist besonders die Freude über die jüngsten Erfolge von Jennifer Wagner und Alina Gola bei den Deutschen Meisterschaften groß, wie Karl Friedrich Weber berichtete, 60 Kinder und Jugendliche werden in der Abteilung betreut.

Bei den Turnern und Leichtathleten wird viel ehrenamtlicher Einsatz bei der Betreuung der Mitglieder von 16 Riegen aller Altersklassen verlangt. Anlass zur Freude gaben abteilungsübergreifend sportliche Erfolge einzelner Sportler im Aktiv- und Jugendbereich. Auch der Breitensport sei eine wichtige Aufgabe, der sich die Abteilungen immer wieder mit Erfolg stellen. Auch Kameradschaft und Geselligkeit wird in allen Abteilungen groß geschrieben.

Kassiererin Elisabeth Zimmermann konnte einen erfreulichen Kassenbestand im Hauptverein vermelden.

Vertrauensbeweis

Im Zuge der Teil-Neuwahlen, die einen überzeugenden Vertrauensbeweis für das Vorstandsteam erbrachten, lobten der langjährige TSV-Präsident Viktor Mayer und der Ehrenvorsitzender Rainer Bissinger das Engagement der Verantwortlichen und dankten auch Übungsleitern und Trainern für tolle Arbeit und großen Einsatz.

Wahlen

Wiedergewählt wurden der erste Vorsitzende Jörg Schwarzwälder und Schriftführerin Christine Siebert, neuer Kassenprüfer ist Rolf-Dieter Kanmacher. Bestätigt wurden der zuvor schon von der Abteilung gewählten Abteilungsvorsitzende Raimund Langer von der Turn- und Leichtathletikabteilung und die Vertreter dieser Abteilung im Hauptverein. Beisitzer im Hauptverein ist neu Helmut Bauer; im Ältestenrat des Hauptvereins vertreten Reiner Dickele und Siegfried Ehinger die Turner und Leichtathleten.

Termin

Budenfest vom 9. bis 11. September