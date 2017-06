Kandern Tennisclub lädt zum vierten Alemannencup

01:58 Alle Stimmen ausgezählt: Macron-Partei gewinnt erste Runde

Paris - Das Lager des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat die erste Runde der Parlamentswahl nach Auszählung aller Stimmen klar gewonnen. Nach Angaben des Innenministeriums kamen Macrons Partei La République en Marche und eine verbündete Partei auf 32,3 Prozent der Stimmen. Nur sehr wenige der 577 Wahlkreise bestimmten bereits im ersten Wahlgang ihren Abgeordneten - dazu ist eine absolute Mehrheit nötig. In allen anderen Wahlkreisen gibt es am kommenden Sonntag eine Stichwahl. Meinungsforschungsinstitute gehen davo aus, dass Macrons Lager dabei mehr als 400 der 577 Sitze erobern könnte.

01:34 Innenministerkonferenz beginnt - Terrorbekämpfung im Fokus

00:49 Merkel und Gabriel gratulieren Macron zum Wahlerfolg

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Sigmar Gabriel haben dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zum Erfolg seinerPartei La République en Marche im ersten Durchgang der Parlamentswahlen am Sonntag gratuliert. "Kanzlerin Merkel:Mein herzlicher Glückwunsch an @EmmanuelMacron zum großen Erfolg seiner Partei im 1. Wahlgang. Starkes Votum für Reformen.", twitterte Regierungssprecher Steffen Seibert am späten Abend. Auch Gabriel schloss sich den Gratulanten an. "Félicitations, @EmmanuelMacron!", twitterte der Minister.