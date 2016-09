18:11 Amerika ehrt Opfer vom 11. September - Obama ruft zur Einheit auf

17:48 Koalition einigt sich auf Fahrplan für strittige Sachthemen

17:25 Bremer Krise geht weiter: 1:2 gegen Augsburg

Bremen - Werder Bremen bleibt auch nach dem zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga am Tabellenende. Die Norddeutschen unterlagen dem FC Augsburg daheim mit 1:2 und verpassten das erhoffte Erfolgserlebnis. Damit wächst der Druck auf Trainer Viktor Skripnik weiter. Aron Johannsson hatte die Bremer zwar per Foulelfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung gebracht. Doch Jeffrey Gouweleeuw und Konstantinos Stafylidis drehten vor fast 40 000 Zuschauern die Partie. Für Augsburg waren es die ersten drei Punkte des neuen Spieljahres.

17:09 Vier Millionen Besucher bei Denkmaltag - 8000 Gebäude geöffnet

Augsburg - Rund vier Millionen Besucher haben heute bei schönem Spätsommerwetter den Tag des offenen Denkmals genutzt. Zu Streifzügen in die Vergangenheit war bundesweit eine Rekordzahl von mehr als 8000 Gebäuden geöffnet, wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz berichtet. Viele der Denkmäler sind sonst oft nicht zugänglich. Im Vorjahr standen 300 weniger Denkmäler beim Aktionstag offen. In Hamburg waren Besuche in Kontor- und Wohnhäusern, Schuppen und Speichern rund um den Hafen besonders beliebt. In Sachsen-Anhalt gab es in Tangerhütte in der Altmark Einblicke in eine historische Modelltischlerei.