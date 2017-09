Kandern Unfall: Ortstafel beschädigt durch Lieferwagen

Nachrichten-Ticker

01:48 Trump-Telefonat: "Größtmöglicher Druck" auf Pjöngjang

Washington - Die USA und Südkorea sind sich nach Angaben des Weißen Hauses einig, auf Nordkoreas jüngsten Atomtest mit größtmöglichem Druck und allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu reagieren. Wie aus einer Mitteilung nach einem Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit seinem südkoreanischen Kollegen Moon Jae-in weiter hervorging, sollten außerdem die gemeinsamen militärischen Fähigkeiten weiter ausgebaut werden. Binnen einer Woche wollen die USA nun verschärfte UN-Sanktionen gegen die Regierung in Pjöngjang durchsetzen.

01:42 Bundespräsident gedenkt RAF-Opfern der Schleyer-Entführung

Köln - 40 Jahre nach der Entführung des damaligen Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer und dem Tod seiner Begleiter erinnert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Köln an den RAF-Terror von 1977. Das Staatsoberhaupt nimmt heute an einer Kranzniederlegung am Gedenkort im Stadtteil Braunsfeld teil. Dort hatte die "Rote Armee Fraktion" Schleyer am 5. September 1977 entführt. Sein Fahrer und drei Polizisten wurden erschossen. 44 Tage später wurde auch Schleyers Leiche gefunden.

01:40 Suche nach Atommüll-Endlager beginnt offiziell

Berlin - Die neugegründete Bundesgesellschaft für Endlagerung läutet heute offiziell den Beginn der Suche nach einem deutschen Endlager für hoch radioaktiven Atommüll ein. Bund und Länder hatten das Suchverfahren per Gesetz komplett neu geregelt; bis 2031 soll nun ein geeigneter Ort gefunden werden - nach wissenschaftlichen Kriterien und dem Prinzip der "weißen Landkarte", also ohne Vorfestlegungen. Mindestens eine Million Jahre lang soll der strahlende Abfall unter der Erde so sicher wie möglich lagern.

00:44 Estin Kanepi überrascht bei US Open der Tennisprofis

New York - Die Weltranglisten-418. Kaia Kanepi steht als größte Überraschung im Viertelfinale bei den US Open der Tennisprofis. Die 32-jährige Estin setzte sich in New York gegen Darja Kassatkina aus Russland 6:4, 6:4 durch und erreichte zum ersten Mal seit 2013 wieder die Runde der besten Acht bei einem Grand-Slam-Turnier. Die Qualifikantin trifft nun auf die Siegerin der Partie zwischen der Ukrainerin Jelina Switolina und Madison Keys aus den USA.

00:19 Discounter erhöhen Butterpreise erneut deutlich

Berlin - Die Butterpreise sind erneut deutlich gestiegen. Aldi Nord und Aldi Süd erhöhten Anfang des Monats den Preis für Deutsche Markenbutter in der untersten Preislage um 20 Cent auf nun 1,99 Euro je 250-Gramm-Packung, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Dies sei nach Angaben von Aldi Süd der höchste Preis seit der Euro-Einführung 2002. Ursache seien demnach höhere Einkaufspreise, vor allem für Fett. An den Aldi-Preisen orientieren sich üblicherweise auch die anderen Discounter.