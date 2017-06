Kandern Verdiente Feuerwehrmänner geehrt

02:51 "Kepler" erspäht mehr als 200 mögliche neue Planeten

Moffett Field - Mit dem Weltraumteleskop "Kepler" haben Wissenschaftler der US-Raumfahrtbehörde Nasa mehr als 200 mögliche neue Planeten erspäht. Von den insgesamt 219 sogenannten Exoplaneten seien 10 fast so groß wie die Erde und könnten möglicherweise die Voraussetzungen für Leben bieten, teilte die Nasa mit. Die Zahl der Exoplaneten-Kandidaten, die "Kepler" in den vergangenen Jahren entdeckt hat, steigt damit auf mehr als 4000. Mehr als 2300 davon konnten bereits als Exoplaneten, also Planeten bei anderen Sternen, verifiziert werden.

02:43 Vierjähriger büchst aus und erkundet Schwerin mit Laufrad

Schwerin - Barfuß auf einem Laufrad hat sich ein vierjähriger Junge aus einem Schweriner Randbezirk auf Erkundungstour in Richtung Innenstadt begeben. Seiner Mutter erzählte er von dem geplanten Ausflug gestern Nachmittag vorsichtshalber nichts. Nachdem sie den Kleinen vergeblich gesucht hatte, wandte sie sich an die Polizei. Eine Passantin wurde rund eine Stunde später auf den Ausreißer aufmerksam und verständigte die Beamten. Da hatte der Junge bereits vier Kilometer zurückgelegt.

01:44 Russland verschärft nach Flugzeugabschuss Ton gegenüber den USA

Moskau - Nach dem Abschuss eines syrischen Kampfjets durch das US-Militär hat Russland den Ton gegenüber den USA verschärft und auch Angriffe nicht ausgeschlossen. Das Verteidigungsministerium in Moskau kündigte an, den Kommunikationskanal zwischen russischem und amerikanischem Militär zur Vermeidung von Zwischenfällen über Syrien zu kappen. Stattdessen werde das russische Militär Flugzeuge und Drohnen der US-geführten Koalition als potenzielle Ziele ins Visier nehmen, wenn sie westlich des Flusses Euphrat fliegen. Das Weiße Haus war um eine Deeskalation der Lage bemüht.

01:43 Scheunenbrand verursacht Millionenschaden

Viechtach - Ein Scheunenbrand in Niederbayern hat nach Polizeiangaben einen Sachschaden von mindestens ein bis zwei Millionen Euro verursacht. Das Feuer war demnach in der Nacht aus bislang unbekannten Gründen ausgebrochen. Die Flammen griffen auch auf zwei Wohnhäuser über. Verletzt wurde bei dem Großbrand in Viechtach niemand. Die Löscharbeiten dauern an. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.