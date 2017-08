Kandern Vom Königsee zum Watzmann

Kandern. Eine zwölfköpfige Gruppe der Hochtouristen Kandern hat eine wunderschöne, anspruchsvolle alpine Tourenwoche rund um den Königsee in den Berchtesgadener Alpen unternommen.

Bereits am ersten Tag waren 1000 Höhenmeter zur ersten Hütte, dem Carl von Stahl-Haus, zu bezwingen. Atemberaubende Tiefblicke bei anspruchsvollen Auf- und Abstiegen auf schwierigen Wegen begleiteten die Gruppe über Priesbergmoos und Seeleinsee bis zur nächsten Hütte, der Wasseralm, am zweiten Tag.

Weiter ging es am dritten Tag durch nationalparktypischen Bergwald, vorbei an Schwarz- und Grünsee zum Kärlingerhaus am Funtensee, im steinernen Meer idyllisch gelegen.

Der vierte Tag stellte die Bergwanderer vor große Herausforderungen. Auf einen Abstieg von 1350 Meter nach St. Bartholomä am Ende des Königsees folgte ein sehr anstrengender Aufstieg mit 1100 Höhenmetern durch felsiges Gelände mit Steighilfen und Seilsicherungen zur Kührointalm.

Der vorletzte Tag wurde ganz dem König Watzmann gewidmet. Frühmorgens ging es zuerst zum Watzmannhaus auf 1928 Meter Höhe. Nach einer kurzen Pause führte ein drahtseilgesicherter Steig in drei Stunden weiter hinauf zum Hocheck auf 2652 Metern Höhe, dem nördlichsten der drei Watzmanngipfel. Hier wurden die Bergwanderer mit einem unvergesslichen Panoramablick über die rund um den Königsee gelegenen neun Gebirgsstöcke der Berchtesgadener Alpen belohnt.

Insgesamt hat die Gruppe unter der sicheren und kompetenten Führung des Bergführers Hannes vom Alpincenter „Oase“ in Oberstdorf in der Woche mehr als 5000 Meter Auf- und Abstiege in über 30 Stunden reiner Tourenzeit geschafft. Mit einem gewissen Stolz auf das Geleistete wurde, nach dem vierstündigen Abstieg zum Königsee, die lange Heimreise von Berchtesgaden nach Kandern angetreten.