Kandern Zwei Autos kollidieren: Mann schwer verletzt

11:49 Schulz weist Rüge aus dem Europaparlament zurück

Berlin - SPD-Chef Martin Schulz hat die Kritik an seiner Personalpolitik während seiner Zeit als EU-Parlamentspräsident zurückgewiesen. Der Haushaltskontrollausschuss des Brüsseler Parlaments hatte sein Verhalten gerügt. Doch sagte Schulz der "Bild am Sonntag": "Die Mehrheit im Haushaltsausschuss kam nur zustande, weil Anti-Europäer, Konservative und Grüne sich zusammengetan haben. Damit muss ich leben." Es geht um umstrittene Beförderungsbeschlüsse und Auslandszulagen für ehemalige Schulz-Mitarbeiter.

10:49 Kramp-Karrenbauer bei Stimmabgabe: "Es passt alles"

Püttlingen - Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich bei ihrer Stimmabgabe für die Landtagswahl betont locker gezeigt. "Das Wetter ist schön, alles passt", sagte sie in Püttlingen. SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger nahm Bezug auf den Auftaktsieg von Ferrari-Pilot Sebastian Vettel in der Formel 1. "Die ersten Roten haben schon gewonnen an diesem Sonntag", sagte Rehlinger, die in Nunkirchen ihre Stimme abgab. Rund 800 000 Menschen sind im Saarland heute aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen.