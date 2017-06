Kleines Wiesental Ein Garant für hochwertigen Rock

Das Datscha Rockhouse in Wieslet geht am Samstag in die sechste Runde. In den vergangenen Jahren hat sich das Festival zu einem kleinen, aber feinen Juwel der Hardrockszene entwickelt.

Kleines Wiesental-Wieslet (ilz). Angefangen hat alles mit einem Geburtstagsfest. Einem der heutigen Vereinsmitglieder habe man den Auftritt einer AC/DC-Coverband aus Niederbayern geschenkt, berichtet Jörg Metzger, Vorsitzender des Vereins Datscha Rockhouse. Nach der Organisation dieses ersten Konzerts sei die Idee gereift, weitere Hardrock-Bands ins Kleine Wiesental zu holen.

„Wir wussten damals noch nicht, ob das funktionieren würde“, berichtet Metzger. Auf dem Gelände bei Wieslet, auf dem das Open-Air bis heute stattfindet, habe es schließlich weder Wasser noch Strom gegeben. Aber der Verein wusste sich zu helfen. „Wir haben dabei im Lauf der Zeit viel Unterstützung durch lokale Handwerksunternehmen bekommen“, berichtet Metzger.

So wurde die Ausstattung auf dem Festival-Gelände immer professioneller, und das Datscha Rockhouse machte sich einen Namen in der Szene. Dabei ist es mit maximal 200 Besuchern eines der kleinsten Open-Airs. Eine Vergrößerung oder gar der Umzug auf ein anderes Gelände sei für den Verein jedoch nicht in Frage gekommen. „Dagegen haben wir uns schon sehr früh entschieden“, so Metzger. Schließlich entstehe durch den kleinen Rahmen ein enger Kontakt zwischen Zuschauern und Bands und damit eine ganz besondere Stimmung. Die wüssten sowohl die Gäste als auch die Musiker zu schätzen.

Bei einem Konzept dieser Art komme der Qualität der Musik ein besonderer Stellenwert zu, berichtet Metzger. Diese werde nicht nur durch eine professionelle Anlage gewährleistet, sondern auch durch die Auswahl der Bands selbst. Es seien vor allem junge Musiker, denen man eine Plattform bieten wolle. Häufig kenne man die Bands bereits von anderen Festivals, sei dort ins Gespräch gekommen und habe schließlich den Auftritt in Wieslet vereinbart, so Metzger. Inzwischen sei das Festival in der Szene aber so beliebt, dass auch die Bands selbst auf die Veranstalter zukommen.

Dabei weht auf dem Datscha Rockhouse ein internationaler Wind. Neben Bands aus der Region seien auch schon Gruppen aus der Schweiz zu Gast gewesen. „Letztes Jahr kam unser Headliner sogar aus Schweden“, berichtet Metzger.

Mit „Fire Rose“ und „The Minx“ konnten in diesem Jahr wieder zwei Bands aus der Eidgenossenschaft gewonnen werden. Dabei bieten „Fire Rose“ aus dem Baselgebiet den Gästen Hardrock im Stil der 80er Jahre mit zweistimmigen Gitarrenpassagen und charismatischem Gesang, so die Veranstalter. „The Minx“ spielt eine Mischung aus Alternative und Rock´n´Roll mit soliden Gitarren und treibendem Schlagzeug.

Den Konzerten am Samstagabend blickt Metzger mit Vorfreude entgegen. Vor allem wegen der Musik, aber auch wegen der lockeren Stimmung. Denn trotz der harten Klänge entstehe keine aggressive Stimmung. „Wir haben ein Stammpublikum, das bei guter Musik ein paar schöne Stunden verbringen möchte“, sagt Metzger. Uns stolz fügt er hinzu: „Wir brauchen bei unserem Open--Air keine Security.“

Das Open-Air findet am Samstag, 1. Juli, in Wieslet statt. Der Weg zum Festivalgelände ist ausgeschildert. Türöffnung ist um 19 Uhr, Konzertbeginn um 20.30 Uhr.

Eintrittskarten kosten im Vorverkauf auf der Homepage www.datscha-rockhouse.de 15 Euro.

An der Abendkasse bezahlen die Besucher 18 Euro.