Kleines Wiesental Feuerwehr Neuenweg

Die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Neuenweg, hat eine Mannschaftsstärke von 20 Aktivmitgliedern, davon zwei in der Jugendgruppe und sechs in der Altersmannschaft. Abteilungskommandantin ist Pia Asal.

Kleines Wiesental-Neuenweg. Im Florianssaal in Neuenweg traf sich die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Neuenweg, zu ihrer Hauptversammlung.

Rückblick

Abteilungskommandantin Pia Asal wies unter anderem auf den erfolgreichen „112-Tag“ und die Weihnachtsbaumverbrennung hin. Ein Neumitglied habe die Abteilung im vergangenen Jahr hinzu gewonnen. Asal berichtet jedoch auch von den ortsübergreifenden Feuerwehrproben im letzten Jahr, welche die Wehr auch in Zukunft beschäftigen werden.

Der Abteilungsjugend-gruppenleiter Mark Vollmer bedauerte die geringe Mannschaftsstärke in der Jugendgruppe. Momentan zählt diese nur ein Mitglied, daher werden derzeit auch keine Proben durchgeführt. Um mehr Mitglieder zu werben, werde in naher Zukunft die Öffentlichkeitsarbeit angegangen, betonte er.

Unter der Leitung von Pia Asal wurden anschließend die Wahlen durchgeführt.

Wahlen

Zum zweiten Kassenprüfer wurde Dirk Wagner gewählt. Fabian Eiche und Marius Frommherz sind Beisitzer. Martin Asal wurde in seinem Amt als Kassierer bestätigt.

Nicole Stoll ist stellvertretende Abteilungsjugend-gruppenleiterin. Als Gesamtausschussmitglied wurde Sven Eiche gewählt. Gerätewart ist Heinz Zimmermann, Helfer sind Stephan Rützer und Markus Dießlin.

Asal überreichte Erwin Eiche und Heinz Zimmermann anschließend ein Präsent. Beide hatten nur bei einer Probe gefehlt.

Beförderungen

Klaus Worms wurde in die Altersmannschaft befördert. Asal beförderte Robert Schmidt zum offiziellen Feuerwehrmann. Neu in die Aktivwehr aufgenommen wurde Nicole Stoll. In die Jugendfeuerwehr aufgenommen wurde in Abwesenheit Max Senn. Die Jungwehr hat damit nun zwei Mitglieder.

Bürgermeister Gerd Schönbett betonte wie wichtig es sei, schnell vor Ort zu sein. Bezüglich der Löschwasserversorgung an den Belchenhöfen gebe es erhebliche Fortschritte. Die Arbeiten könnten bis Ende 2017 abgeschlossen werden und somit die Löschwasserversorgung gewährleisten. Schönbett lobte zudem den hohen Frauenanteil in der Neuenweger Wehr.

Ausblick

Anschließend ergriff Helmut Höcklin, Kommandant der Gesamtwehr Kleines Wiesental, das Wort. Er berichtete von anstehenden Beschaffungen. Höcklin lobte die ortsübergreifenden Übungen der Abteilung Neuenweg mit den Nachbarwehren und äußerte den Wunsch, bei der nächsten Probe mit der Wehr in Böllen dabei sein zu können.