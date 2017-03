Kleines Wiesental Gelungenes Scheibenfeuer in klarer Vollmondnacht

Kleines Wiesental-Wies. Am Abend eines bereits frühlingshaften Tages konnte die Abteilung Wies der Freiwilligen Feuerwehr Kleines Wiesental am vergangenen Samstag zahlreiche Gäste zum traditionellen Scheibenfeuer auf dem Scheibenbuckel begrüßen. Unter des Besuchern waren auch viele begeisterte Kinder, welche eine große Freude an den glühenden Holzscheiben hatten.

Ganz besonders freute die Veranstalter die rege Teilnahme auch aus anderen Teilen der Gemeinde und des näheren Umlands. Dies wurde besonders beim Wettschießen bemerkbar, so dass sich 48 Teilnehmer dieser Gaudi anschlossen mit dem Ziel, einen Pokal mit nach Hause zu nehmen.

Daniele Kiefer konnte sich mit einer beeindruckenden Zeit von über sechs Sekunden bei den Kindern den Siegerpokal sichern, welche zu ihrer freudigen Überraschung allesamt mit einer Medaille und etwas Süßem für ihre Teilnahme belohnt wurden.

Bei den Damen gelang es Nadine Steinebrunner, sich an die Spitze zu schlagen. Die Rangliste der Herrenwertung führte zum Schluss Max Dörflinger an, welcher seine Siegerscheibe über zehn Sekunden in der Luft halten konnte.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Scheibenwettschießens war die Veranstaltung jedoch noch lange nicht zu Ende. Die helle, klare Vollmondnacht sowie die beheizte, gemütliche Scheibenbuckelhütte ließen viele Besucher bei bester Laune bis zum Morgengrauen verweilen, heißt es in einer Pressemitteilung zum Scheibenfeuer.

Die Feuerwehrabteilung Wies blickt deshalb auch dieses Jahr auf eine rundum gelungene Veranstaltung zurück, freut sich bereits auf die Fortsetzung des Brauches im kommenden Jahr und dankt allen Besuchern für ihr Kommen.

Die Preise des Wettschießens wurden auch diesmal von verschiedenen Unternehmen, Bürgern und Gasthäusern gespendet, wofür sich die Freiwillige Feuerwehr ebenfalls bedankte.