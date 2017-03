Kleines Wiesental Gemeinde übt sich in Geduld

In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat, die Neugestaltung des Rathausplatzes um etwa ein Jahr zu verschieben. Die Verwaltung will zunächst einen Antrag auf Fördergelder stellen.

Kleines Wiesental (ilz). „Den Platz sollten wir herrichten“, sagte Bürgermeister Gerd Schönbett in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mit Blick auf den Zustand der Fläche vor dem neuen Rathaus in Tegernau.

Aufgrund von Baumaßnahmen und Wettereinwirkung klaffen dort Schlaglöcher, Bäume oder Grünflächen sucht man vergebens. Dies sollte sich durch die geplante Neugestaltung ändern. Dazu sind im Haushalt insgesamt 58 000 Euro eingestellt.

Es habe jedoch nun die Überlegung gegeben, ob man für die Neugestaltung des Rathausplatzes nicht Fördermittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) beantragen könne. Eine solche Förderung zu beantragen, sei durchaus möglich, so Schönbett. Unter Beibehaltung der bisher veranschlagten Eigenmittel könne man mit rund 40 000 Euro an Fördergeldern rechnen, so das Gemeindeoberhaupt.

Die Kehrseite sei allerdings, dass sich die Baumaßnahmen in diesem Fall um zwölf bis 14 Monate verzögern würden, da die Verwaltung die entsprechenden Anträge auf Förderung erst im September stellen kann.

„Also, ich könnte damit leben“, sagte Schönbett im Hinblick auf die Verzögerung, obwohl größere Veranstaltungen wie der Weihnachtsmarkt vermutlich unter dem Aufschub der Baumaßnahmen leiden würden.

Dem Vorschlag des Bürgermeisters schlossen sich die Räte an. Der Platz würde im Moment ohnehin hauptsächlich als Parkfläche genutzt, so Rolf Vollmer. „Wenn es um eine Durchgangsstraße ginge, sähe es anders aus.“ Beim Rathausplatz aber könne man sich durchaus noch etwas gedulden, wenn dafür Fördergelder in dieser Größenordnung in Aussicht stünden, so Vollmer, der damit auch die Haltung der übrigen Räte wiedergab.